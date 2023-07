Por el dólar maíz, el Banco Central cierra la semana en positivo

El Banco Central finalizó la semana en positivo. En la jornada terminó con un saldo de US$ 332 millones en el mercado de dólares y ventas netas de 273 millones millones de yuanes, lo que le generó un consolidado aproximado de US$ 302 millones

De esta manera, la entidad monetaria sumó un superávit de dólares por US$ 735 millones para los últimos cinco días y en el mes logró sumar a las arcas de las reservas US$ 580 millones por operaciones en el mercado de cambios.

Las liquidaciones de la nueva edición de dólar agro o dólar maíz fueron en la jornada de US$ 365,2 millones, lo que implica un aporte desde que inició la cuarta etapa del programa de US$ 884 millones.

El dólar minorista cerró a $285, sin movimientos respecto de ayer y el dólar blue también terminó sin cambios a $551 por unidad. El mayorista, en tanto, cerró a $273,7 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 587,7 millones, en futuros MAE de US$ 80 millones y en el Rofex de US$ 1.090 millones.

Las reservas del BCRA, al 26 de julio, culminaron en US$ 25.344 millones, cerca de US$ 100 millones más que el día anterior.