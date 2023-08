Propuesta extrema: por qué está en discusión el Banco Central

Cuando nos preguntamos, ¿por qué está en discusión el rol del Banco Central? Básicamente, porque Argentina está con una inflación descontrolada. Entonces, cuando uno discute por qué hay tanta inflación ¿qué hizo el kirchnerismo?. Generó desequilibrios macroeconómicos, pero luego quiso tapar las consecuencias, que son devaluación e inflación.

O sea, a la par de comprar otra moneda, que es el dólar, aunque con trabas, por ejemplo, el cepo cambiario y los controles de precios, también se establecieron acuerdos de precios, multas, etcétera, pero nada funciona. Hay que recordar que Mauricio Macri quiso intentar otra cosa, pero con un recorrido que quedó corto.

Entonces, la discusión es si Argentina es un país que no tiene remedio. Hay una tesis que dice que Argentina no tiene remedio, no va a poder tener ningún Banco Central como tienen nuestros vecinos, o como tiene la mayor parte de los países del mundo, que se dedique a preservar el valor de sus monedas. Es decir, que cuide el peso y que haga bajar la inflación. El planteo de Javier Milei es, directamente, que eso nunca va a poder ocurrir, porque los gobiernos y los políticos finalmente van en contra de esa idea.

¿Por qué van en contra del objetivo de preservar el valor de la moneda? Porque mantienen un alto gasto público, financiado con inflación, además de impuestos distorsivos, financiado con emisión monetaria, o sea, con inflación. Y él lo ve como un imposible, viendo la historia argentina, básicamente.

Y dice ¿cuándo se logró resolver el tema de la inflación? Con la convertibilidad. Plantea ir más allá, que es directamente ir a un esquema de dolarización, esto es lo primero. ¿Se puede o no se puede? Técnicamente, se puede. De hecho, hay algunos pocos países que han dolarizado su economía, como Ecuador, Panamá que no tiene moneda propia, otros que dolarizaron y tuvieron que salir de ello, pero es muy difícil.

Hay varias maneras técnicas de implementarlo, que no es fácil, porque obviamente vos necesitas dólares para poder canjear la moneda local por dólares, y tenés que ver qué es lo que vas a cubrir, circulante o la base monetaria, qué pasa con los depósitos que hoy están en pesos y se transformarán a dólares.

Hay todo un andamiaje técnico bastante sofisticado para hacer esa dolarización, y el primer problema para implementarlo es que Argentina hoy tiene un Banco Central quebrado, la mayoría de los activos son papelitos de colores y lo que uno llama reservas internacionales brutas, cuando se resta lo que el Banco Central debe de corto plazo, tiene reservas netas negativas. Esto es un punto de partida súper difícil para arrancar.

Y en los pasivos el Banco Central tiene una cantidad enorme de papelitos, ya sea la base monetaria como todos los pesos que están retenidos en el Banco Central a través de los pases pasivos, lo que tiene que ver con las Leliqs.

Entonces, es un gran desafío todo este andamiaje. ¿Qué significa esto? Que en realidad acá hay un rol con el sistema financiero, que hay varias alternativas de qué hacer. Por un lado, que el Banco Central controle el sistema financiero, que haya un control externo, que haya un lugar donde se guarden los encajes afuera de Argentina, hay distintos mecanismos.

Es muy acotado el rol que tendría una especie de Banco Central -se llamaría de otra manera- porque no tendría el rol principal que es preservar el valor de la moneda, porque no habría moneda. Directamente adoptaríamos otra moneda, que en este caso es la del dólar estadounidense.

Adoptamos otra moneda que significa que todo lo que tiene que ver con la política monetaria, lo que regula a esa moneda, la define la Reserva Federal, la define otra economía en función de sus necesidades. Esto es que, hay ciertas similitudes con cómo funcionaba la Argentina en un régimen de convertibilidad, en términos del funcionamiento de la economía.

Si vas a tener una moneda como el dólar, esto va a influir en la relación con otras economías, para tener en cuenta. La competitividad, los costos, se rigen de esa manera. La relación de cambio en la cual se canjea cada dólar, los pesos versus el dólar, dependerá del tipo de cambio que se defina, que probablemente sea un tipo de cambio más alto.

O sea, que ya implementar la penalización probablemente involucre una fuerte evaluación si vos no lo hacés generando confianza, porque hoy el tipo de cambio blue, digamos, es un tipo de cambio altísimo, es un tipo de cambio casi, te diría, de pánico, y que refleja justamente este exceso de pesos que hay en la economía.

Si hay confianza y se implementa un plan fiscal, hay reformas, etcétera, eventualmente vos podrías tener más demanda, lo que se llama, demanda de dinero, no deberías tener a precios de hoy, a lo que serían precios de hoy de $ 790, podrías tener un tipo de cambio más bajo pero, eso implicaría un acomodamiento, al principio un salto fuerte de precios, pero después la inflación.

Obviamente, te baja más rápido con la dolarización, aunque si vos tenés que seguir haciendo ajustes, lo que se llama precios relativos, ponele, precios que te quedaron atrasados por controles de precios, tarifas que te quedaron atrasadas, etcétera, por bajo de los costos, bueno, al principio tendrías inflación en dólares, por eso el punto del que arranques no es menor.

Y después, seguramente te ayuda a bajar la inflación, te pone un corte enorme porque el gobierno ya no tiene manera, como pasaba en la convertibilidad de alguna manera, de financiarse con emisión monetaria para cubrir sus gastos. Por lo tanto, ahí es un gran desafío.

¿Va a hacerse el ajuste fiscal?

¿Se va a apelar a más impuestos?

¿Se va a apelar a deuda?

¿O van a inventar una moneda en un momento de crisis, como fue el final de la convertibilidad?

No lo sabemos. Por lo tanto, creo que la dolarización ayuda a ir a un ajuste fiscal, pero no te lo garantiza. ¿Baja la inflación? Sí. ¿Ahora qué pasa? Si no sos consecuente con eso, finalmente lo que termina ajustando en la economía cuando tenés problemas es por actividad económica, o sea, lo que se llama recesión, desempleo, que fue lo que pasó, por ejemplo, al final de la convertibilidad, los últimos años de convertibilidad.

Por ejemplo, cuando te baja el precio en dólares de lo que vos exportás, cuando sube la tasa de interés afuera, eso complica mucho el funcionamiento de tu economía adentro y habrá que hacer el mismo esfuerzo que debería hacerse para bajar la inflación, para recuperarla con productividad, que la economía crezca, se pueda planificar y recuperar el crédito.

Este set de reformas hay que hacerlo para dolarizar y que sea exitoso, y te diría que hay más, porque tenés un corsé mayor, que como te digo, ¿qué ventaja tiene ese corsé? Te ayuda a bajar más rápido la inflación. ¿Qué desventaja tiene? Que la economía puede terminar ajustando fuerte por actividad económica, termina trabándose.

Entonces, por supuesto que se puede vivir, porque hoy la gente mira solo la inflación, que es la demanda principal. Tal vez como pasaba en la década del 70 y del 80, y a finales de los 80 hubo una hiperinflación, entonces fue una demanda, te diría, extrema de estabilidad económica, pero hoy también hay una altísima demanda. Después, con estabilidad, si vos no tenés actividad económica, no tenés empleo, no tenés buenos ingresos, y eso es un problema. Entonces éste es el camino que plantea Javier MIlei. María Castiglioni Cotter

* María Castiglioni Cotter, licenciada en Economía (UCA), Máster en Economía (UTDT), directora de C&T Asesores Económicos.

@CyT_Economia Profesora de Teoría Macroeconómica (UCA).