Acuerdo con el FMI: Argentina sigue en el juego y logra patear la pelota para adelante

Finalmente, parece que este viernes habrá fumata blanca tras el Staff Level Agreement, el acuerdo a nivel del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), que luego será elevado al board para su aprobación oficial.

Se estima que en cuestión de minutos saldrá publicado, dando detalles de un acuerdo clave para el país cuando falta apenas tres días para tener que efectivizar el pago de unos US$2.700 millones con los vencimientos de julio más otros US$830 millones que vencen el 1 de agosto.

Casi en tiempo de descuento, el acuerdo entre el equipo económico que conduce Sergio Massa, y los funcionarios técnicos del organismo multilateral, despeja temporalmente las dudas sobre el fantasma de un default, justo cuando en el Washington se disponen a entrar en receso estival por dos semanas.

La negociación con el Fondo se dio al más alto nivel, con varios llamados entre el ministro de Economía Sergio Massa y la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

De acuerdo a lo que trascendió el acuerdo supone un desembolso de US$7.000 millones en agosto y otro en noviembre. Pero además, hay un dato clave, que venía pidiendo la Argentina y es que el FMI permita al Banco Central intervenir en el mercado cambiario para contener la demanda del dólar blue y los financieros (CCL y MEP).

Entre las principales demandas del Fondo está la de reforzar la reservas del Banco Central, una meta que según el acuerdo logrado el 25 de marzo de 2022 suponía incrementar este año en US$ 5800 millones las reservas, desde un nivel de casi US$ 33.000 millones que tenía entonces. Esto no sólo no se cumplió, sino que además cayeron a menos de US$26.000 millones.

También se mantiene el déficit fiscal en 1,9% del PIB y no prosperó la exigencia mayor del FMI, de llevarlo a 1,5% del PIB este año.

En cuanto a las operaciones necesarias para volcar en los papeles el acuerdo, y cumplir con los pagos previstos, se anticipó que habrá operaciones puente para los vencimientos del 31 de julio y del 3 de agosto, con otros organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF), con el fin de que Argentina mantenga vigente el programa con el FMI, que a la vez es una cláusula de cumplimiento necesario para tener activas esas líneas de crédito.

Mercados calientes

El entendimiento entre el equipo económico y los técnicos del Fondo, donde talla fuerte la número dos del organismo, la indo-norteamericana Gita Gopinath, se demoró por trece semanas, con cambios propuestos en las metas acordadas el año pasado, nuevas exigencias por parte del Fondo, pero el reconocimiento del impacto que tuvo la fuerte sequía en la actividad económica, la recaudación impositiva y la liquidación de divisas de los exportadores agroindustriales. Gita Gopinath, economista indo norteamericana que secunda a Kristalina Georgieva, con buenos modales pero gran severidad técnica.

Finalmente, el Gobierno puede mostrar que parte de sus argumentos fueron escuchados y pudo despejar el escenario al menos hasta noviembre, cuando ya se conocerá el nombre del próximo o la próxima presidente de la Nación.

Es un dato vital, tras la corrida cambiaria que el país viene sufriendo desde el 10 junio, sumando desde entonces el dólar blue, el verdadero fiel de la balanza en el país, nada menos que $70, al menos hasta el cierre de los mercados este jueves.

En los últimos días, tras el anuncio de medidas para incentivar la liquidación de divisas de los exportadores, con un dólar diferencial de $340 para liquidar maíz y productos de economías regionales, y otras medidas que gravan con Impuesto PAIS a las importaciones de bienes (7%) y de servicios (25%) los mercados financieros se pusieron nerviosos y eso se vio reflejado en un salto del dólar paralelo. El dólar maíz arrancó bien, con buen ritmo de liquidaciones, lo que le permitió al BCRA sumar dólares a las reservas en las últimas cuatro rondas.

Ahora, habrá que ver la reacción de los operadores, de las empresas de los particulares. "Show me the money" es la ley no escrita que manda en los mercados, por lo que el acuerdo puede tener efecto positivo una vez que se efectivice el desembolso.

En la City porteña se dice que la única forma de cortar una corrida cambiaria es con billetes verdes arriba de la mesa, y eso es lo que buscó tener habilitado el Gobierno con la "cláusula" que le permite al Banco Central intervenir. Después, será cuestión del día a día al que parece estar condenada la Argentina dese hace ya muchos años. En principio, el anuncio de un acuerdo es una primera buena señal para llegar con algo más de calma a las PASO del 13 de agosto.