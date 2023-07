Dólar, plazo fijo tradicional o UVA: ¿qué es mejor para ganarle a la inflación?

La estampida del dólar paralelo en los últimos días tiene diversas explicaciones y vuelve a disparar la pregunta acerca de qué hacer con los ahorros. El plazo fijo tradicional, con una tasa fija del 97% (Tasa Nominal Anual) y el plazo fijo UVA, que acompaña a la inflación, son dos opciones posibles. No obstante, con el movimiento actual y frente a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de agosto, el dólar vuelve a posicionarse como opción (aunque en realidad nunca se fue).

Manuel Couso, experto en finanzas y director de la consultora Altum, comentó que desde hace un tiempo el Gobierno ha incentivado fuertemente el ahorro en pesos, a través de distintas medidas. Además, junio es un mes bisagra con relación a la cantidad de pesos en el mercado debido al pago del aguinaldo.

Antes de esto, las empresas demandan más pesos para poder pagarlo, mientras que, después, muchos de los empleados que reciben este extra y no tienen compromisos previos, se resguardan en el dólar, con la consiguiente presión sobre esta moneda.

En este contexto, el dólar blue comenzó a moverse por este motivo. Además, en palabras de Gastón Lentini, asesor financiero independiente que comunica sobre este tema a través de la cuenta @doctordetusfinanzas, el dólar estaba en una especie de corset que, tarde o temprano, comienza a acompañar el movimiento “natural” de la inflación.

El dólar es una gran posibilidad para resguardar el valor de los ahorros.

Así, una de las principales recomendaciones de los dos expertos pasa por no quedarse afuera del dólar. Si se tiene la posibilidad, lo ideal es diversificar en plazos fijos, fondos comunes de inversión y otro tipo de instrumentos. Sin embargo, frente a las PASO de agosto y a que el dólar paralelo venía contenido o no había aumentado como otros bienes, se espera que la moneda norteamericana no se desvalorice, sino todo lo contrario.

Qué pasa con los plazos fijos UVA

El dato de inflación de junio, que creció menos que los meses anteriores, enciende un signo de pregunta en quienes poseen plazos fijos atados al aumento de precios como son los UVA. Hay diversas miradas sobre si el 6% del Indec podrá mantenerse en los próximos meses, aunque es claro que el Gobierno hará todo -con resultados inciertos- para que ese número se repita o, al menos, no crezca.

Los plazos fijos UVA, es decir, los que aumentan al mismo ritmo que la inflación, tienen una particularidad: deben hacerse a 90 días, por lo que durante ese tiempo no se puede disponer del dinero colocado. Si uno tiene claro su propio nivel de ansiedad y de lo que implican tres meses dentro de la economía argentina, hay diversas miradas con relación a su conveniencia en comparación con el plazo fijo tradicional.

En ambos casos, por otra parte, hay que tener claro que si uno tiene el dinero inmovilizado por 30 o 90 días y el dólar comienza a aumentar, no podrá hacer otra cosa más que ver cómo sube. Aunque no existe riesgo de corralito ni nada que se le parezca, sí puede haber cambios de normativas que modifiquen el rendimiento de los ahorros de un momento a otro. El factor tiempo con relación al dólar es clave, si la decisión es invertir en plazos fijos.

Dicho esto, Lentini opinó que es probable que la inflación continúe en los niveles previos al dato de junio, por lo que expresó que si la inflación sigue en alza, el plazo fijo UVA será más conveniente que el tradicional. “Son dos caballos que corren a un ritmo definido y mientras el UVA va a la par de los precios, el que tiene tasa fija puede quedarse atrás si la inflación se acelera”, graficó Lentini.

En líneas generales, no obstante, este influencer financiero insistió con la idea de comenzar a alejarse un poco del plazo fijo. No obstante, aclaró que “si uno no sabe qué hacer, el plazo fijo puede ser una posibilidad”. En una línea similar, Couso subrayó que la turbulencia electoral -más allá de las interpretaciones de uno u otro lado- incide en el tipo de cambio, por lo que se tiende a una dolarización de las carteras.

Obligaciones negociables y Cedears para la moneda extranjera o rentas del Tesoro como alternativas a los plazos fijos tradicionales, son algunos de los instrumentos que propone Couso. Más allá de esto y con relación a optar por el plazo fijo tradicional o el UVA, su mirada es que al menos hasta octubre se hará todo para contener la inflación y que, en este contexto, el interés podría rezagarse en comparación con el 97% fijo que ofrece el tradicional.