Goteo sin fin: cómo cerró el dólar y qué pasó con las ventas del BCRA

Por cuarta rueda consecutiva el Banco Central de la República Argentina terminó este viernes con balance intradía en rojo, tras perder US$ 48 millones de sus reservas para atender las demandas del mercado.

Con el último dato las ventas en la semana alcanzar los US$ 228 millones, y de esa manera el rojo del en lo que va de junio se ubica en los US$ 142 millones.

De acuerdo a fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a US$ 318,490 millones en la última rueda de la semana, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 23,50 millones y en el Rofex US$ 883 millones.

Un dato de la semana es que tras la vigencia del dólar soja 3, que terminó el 31 de mayo, las liquidaciones de los exportadores bajaron a sus mínimos, al punto que solo se operaron 13,8 millones de dólares, un número ínfimo para el sector.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista acumuló en la semana una suba de $4,10, lejos de los $ 5,10 de aumento registrado en la semana anterior.

El dólar mayorista cerró en $ 244,55/244,95 para compra y venta respectivamente, lo que supone un incremento de 50 centavos por sobre el cierre anterior.

El dólar blue, en tanto, retrocedió un peso cerca del cierre, para quedar en $478 para la punta compradora y $483 para la vendedora, una baja de 0,21% en el día.

De esta manera la brecha cambiaria se mantiene en 97%, un guarismo elevado pero menos a los casi 130 puntos que supo acumular en los más álgido de la corrida cambiaria hace algo más de un mes.

En cuanto al Contado con Liqui (CCL), cerró en $479, un retroceso de 0,52%, mientas que el dólar MEP lo hizo en $475,21 para la compra y $475,71 para la venta, permaneciendo casi sin cambios.

Por su parte, el dólar oficial sigue la política de mini devaluaciones controladas del Central (crawling peg) y se depreció 0,48%, para quedar en $247,33 para la compra y $257,33 para la venta, respectivamente.