Reservas BCRA: sigue el drenaje de dólares y arranca el pago de importaciones con yuanes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a perder reservas este martes luego de atender las demandas del mercado, en una jornada en la que el dólar blue cerró en 496 pesos por unidad, en la misma línea registrada en la cotización del día anterior.

En el balance intradía, la autoridad monetaria terminó la rueda con una baja de US$123 millones, luego de jornada previa que cerró con suba de US$ 11 millones.

Con este dato, el drenaje de dólares del mes alcanza los US$ 657 millones, y pone presión sobre el Banco Central, que tiene frenadas casi todas las importaciones, pero además debe atender el pago de energía y otros renglones indispensables.

Pero la nota destacada del día fue que una parte de los US$123 millones de baja en las reservas, el equivalente a más de US$90 millones, correspondió a pagos que se hicieron en yuanes.

Es parte del acuerdo que logró el ministro de Economía, Sergio Massa, tras su último viaje a China a fines de mayo, en el que se acordó que como parte del swap se acordó que una parte de los yuanes que forma parte del paquete de US$ 18.000 millones equivalentes, se puedan usar para pagar importaciones.

Para todos los gustos

El volumen operado en el segmento de contado llegó este martes a US$ 247,842 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se ubicó en US$ 89,50 millones y en el Rofex US$ 809 millones.

En cuanto a los incentivos para liquidar divisas, el dólar agro aportó apenas US$ 15,716 millones.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio terminó en $254,85 para la punta compradora y $255,25 en la vendedora, en una jornada en la que el dólar oficial quedó en $253 y $266 para compra y venta respectivamente.

El dólar blue, por su parte, cotizó al cierre en $491 para la compra y $496 para la venta. En relación con los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) terminó en $492,49 y $494,87 para ambas puntas, mientras que el dólar MEP o Bolsa cerró en $480,02 para compra y $481,15 para la venta.