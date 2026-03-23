Inflación en pausa, preocupaciones en alza: el IPC se mantiene en 2,9%

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero registró una variación del 2,9%, igualando el dato de enero.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de febrero de 2026. El mismo arrojó una variación mensual de 2,9%, mismo dato que enero. La variación interanual del índice fue de 33,1% y acumula un 5,9% en 2026.

El índice lleva diez meses consecutivos sin mostrar una desaceleración mensual, desde el dato de 1,5% registrado en mayo de 2025, mientras que la inflación interanual aumentó por cuarto mes consecutivo. Con respecto a las categorías, los precios regulados tuvieron el mayor incremento con una suba de 4,3%, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y estacionales (-1,3%), la cual es la única categoría que presenta una caída con respecto al mes anterior, explicada por una contracción de la misma en las regiones GBA (-2,7%) y Pampeana (-0,8%). Desde el gobierno se espera que el índice comience a disminuir a partir de marzo, con la meta de acercarse a cero entre julio y agosto. Mientras tanto, la dinámica inflacionaria tiende a generar preocupaciones acerca del riesgo de estanflación si el aumento de la actividad registrado en diciembre no se consolida en el primer trimestre de 2026.

ECO1 Variación IPC Fundación Libertad con respecto a datos de BCRA La inflación aumentó por cuarto mes consecutivo De acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026, la inflación anual proyectada es de 10,1%, lo que presenta un gran desafío para el gobierno teniendo en cuenta que el acumulado para los primeros dos meses ya se ubica en un nivel de 5,9%. El punto crítico se encuentra en el dato de inflación núcleo, que se utiliza para medir la tendencia de fondo de los precios. Este dato arroja peores resultados que los del mes previo (+0,5% con respecto a enero), lo que tiende a generar preocupación acerca del proceso de desinflación esperado.

ECO2 Variación Interanual IPC Fundación Libertad con respecto a datos de BCRA Siguiendo el informe del Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. La división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, explicado mayormente por la suba de carnes y derivados. Las dos divisiones con menos variación mensual fueron bebidas alcohólicas y tabaco y prendas de vestir y calzado, con 0,6% y 0,0% de aumento respectivamente.

En cuanto a las regiones, Noroeste (3,5%) se presenta como aquella donde hubo un aumento mayor con respecto al mes anterior, seguida de Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). La región con menor aumento relativo es GBA (2,6%). De acuerdo con las ponderaciones, la región con mayor importancia relativa en el total nacional es GBA con un 44,7%, seguido por la región Pampeana (34,2%) y el NOA (6,9%). El dato de inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos en los días previos al dato nacional, había generado cierta ilusión. Según este informe, la inflación en CABA alcanzó 2,6%, lo que reflejó una desaceleración respecto al 3,1% que marcó enero. Esta dinámica respondió fundamentalmente a la desaceleración de 6,5% que presentaron los bienes estacionales. Sin embargo, el nivel nacional no reflejó una desaceleración análoga.