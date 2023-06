El Banco Central profundizó su sangría de reservas

El Banco Central de la República Argentina finalizó una nueva jornada con pérdida neta de reservas por ventas en el mercado doméstico. Tuvo un negativo de US$ 125 millones para atender las necesidades del mercado.

De esta manera, en la semana totalizó ventas por US$ 204 millones y en el mes acumula un rojo de US$ 545 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 385,7 millones, en futuros MAE llegó a US$ 76 millones y en el Rofex a US$ 730 millones.

La rueda tuvo el aporte de US$ 20,4 millones por liquidaciones de granos bajo el paraguas del dólar soja a $300. En la semana totalizó ingresos por US$ 61,2 millones.

El tipo de cambio mayorista, en tanto, cerró a $253. El minorista del BNA terminó en $264,5.

Las reservas del Banco Central concluyeron la jornada del 22 de junio, según informa la entidad, en 31.453 millones.