Ahorrar no alcanza: cómo transformar el excedente en inversión inteligente

Durante los últimos 20 años, y con un contexto inflacionario en donde veíamos como nuestro poder adquisitivo se diluía permanentemente, la palabra ahorro quedó fuera de nuestro vocabulario. Al transitar un entorno económico desafiante, corríamos al supermercado para comprar y acumular productos, porque los precios en mayor o menor medida subían.

Con el cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente en la Argentina, donde la inflación está comenzando a ceder lentamente, podemos empezar a pensar en ahorrar parte de nuestros ingresos mensuales; para algún objetivo en particular, como por ejemplo un viaje especial o cambiar el auto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el ahorro por sí solo no es suficiente. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible comprender la diferencia entre ahorrar e invertir , y cómo articular ambos conceptos dentro de una estrategia financiera eficiente.

Ahorrar implica postergar consumo presente para disponer de recursos en el futuro. Es una conducta financiera saludable ya que nos permite planificar, pero limitada porque el dinero ahorrado pierde poder adquisitivo.

Ahorrar implica postergar consumo presente para disponer de recursos en el futuro.

Sin embargo, en economías con inflación estructural, el dinero inmovilizado pierde valor real. Es decir, no invertir implica, en términos económicos, perder dinero.

Inversión: la herramienta para preservar y generar valor

Invertir supone asignar recursos con el objetivo de obtener una rentabilidad futura, asumiendo un determinado nivel de riesgo. Aquí aparece un concepto central en finanzas: la relación riesgo–rendimiento. A mayor expectativa de ganancia, mayor es el riesgo asumido. Por ello, no existe una inversión “buena” en términos absolutos, sino adecuada al perfil del inversor.

Principales alternativas de inversión

En el mercado de capitales argentino, existen instrumentos accesibles tanto para individuos como para empresas:

Perfil conservador

Fondos Comunes de Inversión (money market o renta fija)

(money market o renta fija) Letras del Tesoro (tasas en pesos o ajustadas por inflación)

Cauciones bursátiles

Perfil moderado

Bonos soberanos o corporativos (en pesos o dólares)

Instrumentos ajustados por CER (inflación)

Obligaciones Negociables de empresas

Perfil agresivo

Acciones (empresas locales o internacionales)

Cedears (activos del exterior)

Activos vinculados a sectores estratégicos (energía, tecnología)

ahorrar Invertir supone asignar recursos con el objetivo de obtener una rentabilidad futura. Archivo.

Errores frecuentes: lo que no hay que hacer

Generalmente observamos ciertas prácticas recurrentes que afectan a nuestra salud financiera como mantener grandes sumas inmovilizadas sin rendimiento, tomar decisiones basadas en “recomendaciones informales” o redes sociales (¡mucho cuidado con esto!), buscar rentabilidades extraordinarias sin comprender el riesgo o no diversificar (poner todos los huevos en una sola canasta). Una regla básica en finanzas indica: “rentabilidad alta sin riesgo no existe”. Es fundamental desconfiar de promesas de ganancias rápidas.

Claves para una estrategia financiera sólida

Desde una mirada técnica, pero aplicable a cualquier persona, una estrategia eficiente debería contemplar

Definir objetivos claros (corto, mediano y largo plazo),

Determinar el perfil de riesgo

Diversificar inversiones.

El rol del asesoramiento profesional

El mercado de capitales ofrece oportunidades concretas para financiar proyectos, proteger el capital y generar rendimientos reales, pero requiere conocimiento técnico y seguimiento constante.

Contar con asesoramiento especializado permite:

Optimizar la asignación de recursos

Acceder a mejores instrumentos

Reducir riesgos innecesarios

Diseñar estrategias a medida

Ahorrar es el primer paso. Invertir es lo que permite que ese esfuerzo se transforme en crecimiento patrimonial. En definitiva, la clave no está solo en cuánto se gana, sino en cómo se administra, se protege y se potencia ese ingreso a lo largo del tiempo.

* Dario Glielmi - Portfolio SA Ahorro e inversión.