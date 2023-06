Impsa capacita en la tecnología del hidrógeno y busca crecer en el sector

Impsa realizó y participó de una nueva edición del LATAM-Japan Hydrogen Workshop 2023, liderado por el Instituto de Economía Energética de Japón (IEEJ). En el auditorio que la empresa tiene en Mendoza, especialistas debatieron sobre el estado de la tecnología vinculada al hidrógeno en el sector de energía.

Considerado como un vector energético de transición y hasta uno de los combustibles del futuro, la capacitación puso el foco en las posibilidades locales y mundiales que ofrece el hidrógeno.

Por este motivo, el workshop hizo hincapié en las posibilidades que tiene el país de desarrollar y potenciar a este vector y evaluó las alternativas futuras que este tiene a nivel mundial. En este marco, directivos de Impsa presentaron los proyectos relacionados con el hidrógeno, en los que la empresa trabaja en la actualidad.

La capacitación duró dos días. Foto: gentileza Impsa.

La capacitación se extendió durante dos días y concluyó con una recorrida de los participantes por el Centro de Desarrollo Tecnológico. Entre otros, participaron funcionarios provinciales, nacionales, chilenos y japoneses, junto a representantes de empresas, instituciones y los principales actores del sector.

Con un gran potencial y mucho por desarrollar aún, el hidrógeno cumplirá un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático e Impsa pretende estar a la altura de este y otros desafíos en materia de energía.

Entre los expositores y asistentes al workshop hubo representantes de ANRE (Agency for Natural Resources and Energy) de Japón; del IEEJ (Institute of Energy Economics), de Japón; de JBIC (Japan Bank for International Cooperation); de Chiyoda Corporation; de Yamanashi Hydrogen Company; de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Argentina; de Cancillería; de la Embajada de Japón; de Invest Chile; de EMESA (Empresa Mendocina deEnergía); de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado); del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); de YPF; de Y-TEC y de otras empresas del sector.