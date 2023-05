Una investigación del Gobierno argentino incomoda a una importante empresa uruguaya

El Gobierno nacional investiga por una presunta estafa de unos US$ 400 millones al único unicornio uruguayo, una fintech que tiene una valuación bursátil de US$ 1.000 millones. Se trata de dLocal, la única compañía uruguaya que cotiza en Wall Street, donde este viernes sus acciones bajaron como consecuencia de la investigación iniciada por la Argentina.

La empresa está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de "fugar divisas". Fuentes oficiales señalaron que la empresa funciona como un "mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad". También dijeron que en su balance "prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación".

Según el gobierno argentino, la compañía uruguaya recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo.

Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios, dicen en la Argentina.

Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.



Además de la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF).

Uno de los fundadores de la empresa, Sergio Fogel, aseguró en declaraciones a Montevideo Portal que reprodujo EL Observador: "No hay ninguna causa abierta. Chequeamos con los abogados y en los registros oficiales no hay nada. Somos una empresa auditada y mirada con microscopio y si hay una investigación vamos a colaborar. Hoy por hoy no hay. Nos enteramos por la prensa, pero estamos funcionando y operando normalmente y vamos a seguir así".

La empresa está radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos US$ 4.000 millones y su actividad local "está plagada de operaciones intercompany", es decir, se vende servicios asimisma, según el Gobierno.

"El 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Bretaña y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP", se explicó.

La AFIP envió un requerimiento el pasado 19 de mayo a la dirección de dLocal Argentina SA, un primer piso sobre la calle Thames al 1600, en Palermo Soho.

En ese requerimiento se le exigió a la compañía que aporte detalles de las solicitudes de giros al exterior por importación de servicios efectuados en 2022 (fecha, monto, destinatario, país) y documentación que acredite esas solicitudes (facturas y contratos con destinatarios).

dLocal se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan comerciantes globales con mercados emergentes y tiene sedes en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres y Tel Aviv, entre otras ciudades (además de la dudosa oficina de Buenos Aires).

Ofrece servicios de pagos electrónicos globales y asegura tener clientes como Zara, Amazon, Nike, Dropbox, Booking y Tripadvisor, entre muchos otros.