El FMI confirmó que mantiene el diálogo con Argentina, pero por ahora no hay plata

Las negociaciones vía Zoom entre los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico siguen su curso, dejando en claro que el organismo multilateral acepta el impacto de la sequía en la actividad económica, la producción, las exportaciones y la recaudación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que está llevando adelante negociaciones virtuales con el país, en un escenario complejo por la sequía, sin embargo, no dio pistas sobre la posibilidad de aceptar el pedido del Gobierno de anticipar los desembolsos del resto del año.

Desde Washington, Kozack destacó que el programa se desarrolla en una “compleja situación” a raíz de la sequía que atraviesa el país desde el año pasado, y que fuentes privadas estiman en unos US$ 21.000 millones de dólares menos en exportaciones.

“Argentina ha completado la cuarta revisión del programa que permitió un desembolso inmediato de 5.400 millones de dólares. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades argentinas, en el contexto del programa para abordar la situación tan desafiante y compleja”, precisó la vocera.

Al respecto, Kozack consideró en relación a los avances en las discusiones, que "hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades en el contexto de la difícil situación económica, que por supuesto, se ha visto agravada por la sequía histórica que enfrenta Argentina. El enfoque de las discusiones que están en curso ahora para la quinta revisión ha sido el fortalecimiento del programa de las autoridades, teniendo en cuenta también el impacto de la sequía”.

Es lo que el Fondo considera un "game changer", esto es un cambio en el juego o en las condiciones previas, a raíz de la sequía y el nuevo escenario planteado por la falta de precipitaciones y la menor producción de granos y fuerte baja en las exportaciones.

“Hay discusiones que se están llevando a cabo actualmente, son constructivas, son discusiones virtuales, y comunicaremos sobre Argentina y el resultado de estas discusiones a su debido tiempo”, indicó la funcionaria.

Desde el Gobierno remarcaron que la posibilidad de obtener un adelanto de los desembolsos “avanza muy bien” y está “sobre la mesa de las negociaciones”. En contraste, desde el Fondo no aclararon que ocurrirá con el anticipo solicitado.

De acuerdo a las cuentas en Economía a fines de junio espera recibir un giro de US$ 4.000 millones, aunque debería devolver en forma inmediata US$ 2.700 millones, una vez que se aprueben las nuevas metas tras el aval del directorio. Pero, además, esperan recibir también parte de los US$ 10.000 millones correspondientes al período julio-diciembre.

Noticia en desarrollo