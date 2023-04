Quiénes pueden acceder a los $85.000 que entrega Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda la posibilidad de obtener créditos de hasta $85.000 a las mujeres que reciben la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos.

Para acceder a esta línea de préstamos, es importante tener en cuenta una serie de condiciones establecidas por el organismo conducido por Fernanda Raverta.

Los créditos Anses son una línea de préstamos que ofrece el organismo a beneficiarios de diferentes prestaciones. En este caso, las titulares de la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos pueden solicitar créditos que van desde $5.000 hasta $85.000. El pago puede realizarse en 25, 36 o 48 cuotas, siempre y cuando no excedan el 20% del ingreso mensual.

Varios grupos pueden acceder a este beneficio

Además de las beneficiarias de la Pensión no Contributiva de 7 hijos, a esta línea de créditos pueden acceder: Jubilados y pensionados, titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, titulares de PNC por invalidez, titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y titulares de pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos.

Para pedir este crédito que entrega Anses, las beneficiarias de la Pensión no Contributiva de 7 hijos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Este préstamo se puede pedir de forma presencial en las oficinas de Anses o de manera online a través de Mi Anses.