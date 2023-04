Importante pérdida de reservas del BCRA: a cuánto llega la sangría en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó este miércoles anotando ventas por US$ 110 millones, que puso sobre la mesa para atender las necesidades del mercado, en una jornada dominada por el impacto que generó a primera hora de la mañana el fallo del Tribunal Superior de Londres por la causa del Cupón PBI.

En lo que va de la semana, la autoridad monetaria vendió US$ 418 millones, y acumula nada menos que US$ 3.396 millones en ventas netas, según datos de mercado.

En un valor que supera holgadamente lo recaudado por el dólar soja 2, implementado en diciembre y que sumó unos US$ 3100 millones, con lo que en apenas tres meses ya se dilapidó todo el esfuerzo que supuso el anticipo de liquidación de divisas que se indujo desde el Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, firme impulsor del dólar soja y los valores diferenciales como incentivo a la liquidación de divisas.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 381,317 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) alcanzó los US$ 260 millones y en el Rofex a US$ 1.018 millones.

El dólar mayorista se operaba este miércoles a $210,82 para el tipo comprador y $211,22 para el vendedor, mientras que el tipo de cambio oficial llegó a $210,50 y $218,50 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

Por su parte, los dólares financieros, registraron bajas en la jornada, con el Contado con Liquidación, retrocediendo 0,30%, hasta $407,50 el comprador y $409,31 el vendedor, mientras que el dólar MEP o Bolsa, se conseguía a $396,19 y $ 397,21, para ambas puntas.

En cuanto al dólar informal o blue, registró un ajuste sobre el final de la jornada, cerrando a $388 y $392 para compra y venta, respectivamente, luego de bajar tres pesos a mitad de la rueda hasta tocar los $390 para la venta.