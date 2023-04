Drenaje sin fin: la tremenda cifra que perdió el Banco Central en lo que va del año

Hay números en rojo por donde se los mire y se observa una tendencia que parece irreversible, al menos en el corto plazo. Este martes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$ 49 millones, elevando a US$ 308 los millones que debió volcar al mercado para atender la demanda de ahorristas y empresas al comienzo de este mes, del que van apenas dos ruedas.

En lo que va del año, el balance cambiario está teñido de un rojo profundo. La autoridad monetaria ya se desprendió de US$ 3.286 millones, borrando en poco un trimestre todo lo recaudado en diciembre por el dólar soja 2, que terminó acumulando unos US$ 3.100 millones.

La pregunta que subyace es qué hubiera pasado sin los dos programas dólar soja 1 y 2, que entre los dos acercaron nada menos que US$ más de 11.220 millones. Pero mejor no hablar de ciertas cosas, ni imaginar el escenario catastrófico que atravesaría el país.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó en su reciente staff report, que "las intervenciones en los mercados cambiarios paralelos deben suspenderse, dadas las reservas escasas". Fue tras pedir una alineación de las tasas de interés, que deberán seguir siendo positivas, ante el riesgo de que "se materialicen shocks inflacionarios".

Según fuentes de mercado, el volumen operado en el segmento de contado trepó este martes a US$ 344,615 millones, mientras que los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) terminó en US$ 76,90 millones y en el Rofex en US$ 843 millones.

Al cierre de la rueda el dólar mayorista alcanzó los $210,38 para el tipo comprador y $210,78 el tipo vendedor, en tanto que el dólar oficial sigue la política de deslizamiento gradual (crawling peg), y cerró este martes en $209,70 y $217,39 para las puntas compradora y vendedora.

El dólar blue, por su parte, se mantuvo estable, con apenas un dólar de diferencia, terminando la rueda en $389 para la compra y $393 para la venta.

Los dólares financieros, por su parte, continuaron al alza, con valores de $407,63 y $410 para compra y venta en el Contado con Liquidación (CCL) y de $399,36 y $401,06 para el dólar MEP o Bolsa.