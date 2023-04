Sergio Massa comienza una carrera de obstáculos, con 19 días cruciales

Comienzan 19 días cruciales para determinar la real situación económica, financiera, cambiaria, y, obviamente, también política, del ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo. Los días se contarán de a uno, comenzando por esta misma jornada, culminando el viernes 12 de mayo, cuando puntualmente a las 16 horas el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda la inflación de abril de 2023.

Comenzando de atrás para delante, el dato del alza de los precios de este mes, que ingresa en su última y definitoria semana, debería ser sí o sí inferior al 7,7% de marzo. Es lo que prometió el Gobierno al anunciar el impresentable dato del IPC del mes pasado, al afirmar que se trataba de un techo y que desde el mismísimo abril 2023 el porcentaje comenzaría a crecer.

Está complicado el vaticinio. La tercera semana de abril fue en términos económico- políticos la más complicada del año, con rumores de todo tipo y alteraciones cambiarias en los dólares libres de más de 10%. El gran temor oficial es que los cinco días fatales de la semana anterior, no terminen derivando en remarcaciones masivas, que tiren a la papelera de reciclaje el proyecto de un abril con una inflación menor al 7,7%.

La inflación en alimentos corre más rápido que el nivel general de precios.

Los más pesimistas hablan de un traslado de dos puntos porcentuales del alza del dólar a los precios. Desde hoy el Gobierno comienza a monitorear la consecuencia. Y el día no arrancó fácil, con suba del dólar blue a niveles en torno a $450.

Jugada con bonos

Del último día de los 19, pasamos al primero, o sea este lunes 24. En esta jornada debe haber dos novedades muy influyentes. La primera es el comienzo, ya formal y con todas las legalidades abiertas, del canje de deuda de títulos públicos reestructurados en agosto de 2020, en poder de organismos públicos que pasaron a la cartera del Tesoro, para que el Ministerio de Economía pueda influir en el dólar MEP. Y, desde allí, controlar la corrida en los niveles actuales sin que la divisa se escape.

Ya dieron el visto bueno la UBA, que firmó el dictamen técnico, y la Justicia, que desechó cualquier tipo de cuestionamiento legal ante presentaciones de dirigentes de la oposición. Y también terminaron las reglamentaciones instrumentales para que la venta de los bonos pueda formalizarse a cargo del oficialismo. Ya está en condiciones de comenzar a operar en el mercado. Se verá desde hoy ante la evolución cambiaria.

Pese al compromiso de liquidar, los dólares de la soja todavía no aparecen en cantidad.

Finalmente, se espera que comience, desde esta jornada, la temporada de liquidaciones del dólar agro, luego de las tempestades de rumores de la semana pasada, días en los que originalmente se esperaba desde el oficialismo una llegada de no menos de US$ 1.500 millones, algo que no sucedió, ante la negativa de los productores de liquidar por las expectativas devaluatorias de muchos analistas.

Esto incluye a voces dentro del Gobierno, y la circulación de papers de planes económicos alternativos, ciertos o inventados, pero tomados todos como posibles por operadores del mercado.

Reservas al límite

Despejadas las dudas, ahora deberían llegar dos o tres jornadas de liquidaciones, para terminar la semana en un azul contable en las reservas del Banco Central de no menos de US$ 1.000 millones. Que deberían luego completar otros 1.000 millones la próxima, al comenzar mayo. Miguel Pesce (BCRA) y Sergio Massa (Economía) buscan estabilizar una situación compleja.

Habrá también ingresos de dólares por la activación de la última cuota del swap con China (unos US$ 1.000 millones), créditos de organismos internacionales (unos U$S 800 millones) y hasta dinero de Chevron (unos US$ 450 millones) a invertir en Vaca Muerta.

Mucho dinero, que el mercado, espera ver si la entidad que maneja Miguel Pesce capitaliza. Los operadores, luego, tomarían decisiones de coyuntura.

Pocos como Sergio Massa creen en una máxima pétrea de las ciencias sociales para que un dirigente sea exitoso. Es la que reza "La Economía sigue a la Política y no al revés". Llevado a los términos de la semana pasada y la que comienza, era necesario terminar con las incógnitas políticas que, a forma de daño autoinfligido, se propinó el propio Gobierno. Terminada esa situación, ahora será el momento de darle tiempo de influencia a la economía. Comienzan hoy.