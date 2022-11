Dólar turista: falta de precisiones y dependencia del dólar blue y el MEP

Se estableció un nuevo tipo de dólar para turistas extranjeros. La medida se estableció con el objetivo de que los visitantes extranjeros puedan cambiar su moneda con el valor del dólar MEP. Carlos Burgueño, especialista económico, habló en MDZ Radio sobre las características de la medida.

"Se estableció el nuevo dólar para personas extranjeras a $290, donde se necesita una tarjeta de crédito, que no es necesariamente para la operación con tarjeta, ya que los turistas pueden ir a cambiar los dólares en efectivo. El uso de la tarjeta internacional certifica que se tiene una cuenta. El banco o la casa de cambio argentina sabe que vos tenés una cuenta en el exterior, porque tenés una tarjeta internacional. Esto, junto con la cédula de identificación de la persona hace la autenticidad de la operación, que puede ser con tarjeta o efectivo", explicó el especialista.

Burgueño afirmó que se toma el dólar MEP (que se negocia en la Bolsa de Comercio) como cotización. Pero, según él, depende de que el precio del dólar blue esté por debajo del MEP. Si esto no sucede, los turistas volverían a acudir a las “cuevas”.

Además, agregó que el Estado, no puede establecer una cotización arbitraria para el dólar turista: "No se puede tomar una referencia del dólar blue. No se puede saber con exactitud si el turista extranjero va a elegir cambiar sus dólares en las cuevas o lo hará con el dólar turista".

“Será una gran temporada para que puedan venir brasileños. A los turistas extranjeros les conviene venir a la Argentina, les resulta muy barato”, afirmó el especialista.

Con respecto a cómo esta medida afectará a los “arbolitos”, Burgueño aseguró: “Probablemente, muchos se queden sin trabajo por un tiempo”.

Finalmente concluyó: “Esto se debería haber establecido hace mucho”.