El candidato neuquino de Javier Milei que no capitalizó votos y visibiliza la realidad de Vaca Muerta

Las elecciones en Neuquén de este domingo tuvieron una gran repercusión a nivel nacional. El diputado nacional y candidato a gobernador por el frente Comunidad, Rolando Figueroa, rompió con 60 años de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El legislador provincial, antes perteneciente a este último partido, armó un frente junto con integrantes del PRO, la UCR y el peronismo, obteniendo un 35,62% de los votos. Por su parte, el candidato del oficialismo provincial (MPN), Marcos Koopmann, obtuvo el 33,15% de los votos.

Uno de los aspectos más importantes de esta votación era el debut de la Libertad Avanza (el partido de Javier Milei) en las elecciones provinciales. En este caso en particular, el candidato de Javier Milei en la provincia de Neuquén, Carlos Eguía, reconocido periodista de la región que rompió con Juntos por El Cambio, obtuvo el 7.98% de los votos. El mismo se ha destacado por sus radicales editoriales en la radio de dicha provincia contra el MPN. MDZ Radio dialogó con Eguía, quien analizó las elecciones, el lugar del liberalismo en la provincia y la situación de Vaca Muerta.

“Estoy muy feliz con las elecciones que hicimos. Estábamos jugando contra tres aparatos con toda la plata, que eran el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Violeta (haciendo alusión al partido de Rolando Figueroa) y el Frente de Todos. En Neuquén Capital quedamos segundos, el MPN metió 6 concejales y nosotros cinco. En tres meses hicimos una elección muy buena”, destacó Eguía.

Con respecto a los votos obtenidos, el periodista sostuvo que Milei llenó gimnasios en su visita por Neuquén. “La elección de ayer fue dificilísima, los distintos partidos pusieron muchísima plata, y nosotros solo teníamos tres carteles. De todas maneras hicimos una gran elección, ya empezamos a formar cuerpo político en la Legislatura, esa es la intención que teníamos”, agregó.

La cuestionada situación de Vaca Muerta y el fin de la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino

El periodista y aliado de Milei sostuvo que en Neuquén, “hubo un voto bronca”. “En la capital de Vaca Muerta que es Añelo, San Patricio del Chañar, Rincón de Los Sauces, la gente no tiene agua ni movilidad. Hubo un voto bronca de un Movimiento Popular Neuquino que tuvo la soberbia del actual gobernador, eso también le jugó en contra al candidato del oficialismo en la provincia”, agregó.

Finalmente, para Eguía, el “gran error” del Movimiento Popular Neuquino, fue “no haber derramado” el ingreso que tuvo Neuquén en regalías en el resto de la provincia o en el mismo sector de Vaca Muerta. “Los chicos juegan a la pelota arriba de las piedras. No hay calles asfaltadas en un lugar donde hay millones y millones de barriles de petróleo que se extraen diariamente. En Piedra del Águila no hay una sola construcción. El peor enemigo que tuvo Marcos Koopmann fue el actual gobernador Omar Gutiérrez, que creyó que haciendo una canchita de fútbol sacaba a los chicos de la droga. Entonces estas cosas fueron las que la gente se les reía en la cara diciendo: 'Con toda la plata que entra en Vaca Muerta, haces diez canchitas de fútbol, y crees que con eso está bien’. Rolando Figueroa, es la otra parte del Movimiento Popular Neuquino que no quiso ir a la interna. Sumó al PRO, el Frente de Todos y el socialismo dentro de la misma boleta”, cerró.