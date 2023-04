El offshore de Mar del Plata: la puerta para más y mejores puestos de trabajo

Antes de enfocarnos en los proyectos de descubrimientos marítimos, el rol de la fuerza productiva de nuestros compañeros y compañeras ya es el motor que mueve todo el rubro de hidrocarburos. Además, tenemos el orgullo de poder decir que seguimos creciendo, a la vez que estamos ampliando las prestaciones y beneficios para cada afiliada y afiliado. En marzo llevamos a cabo el seminario de “Resiliencia Petrolera y Desarrollos Offshore”, donde llegamos a conclusiones favorables sobre el impacto del proyecto del Pozo Argerich en el Mar Argentino.

El programa estuvo enfocado en el potencial energético y su progreso sustentable. Se evaluó todo el trabajo llevado a cabo en los últimos meses. También se abordó la capacitación en esta materia como herramienta fundamental para las y los trabajadores petroleros, quienes, al final del día, serán los actores clave a la hora de la operatividad logística en los puertos bonaerenses.

En ese sentido, el offshore ocupa un lugar fundamental en esta agenda y Mar del Plata es el punto de partida de estos proyectos, que, en el mediano plazo, pueden convertir a sus costas en el núcleo de un entramado productivo virtuoso para toda la economía. En el seminario, coincidimos en que el país vive un momento bisagra en cuanto a la oportunidad de cambiar nuestra matriz energética. Las posibilidades para la producción gasífera y petrolera son inmensas y los expertos lo vienen destacando desde hace rato.

El proyecto Argerich se desarrolla a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

El pozo de exploración más cercano de las costas marplatenses se encuentra a 350 kilómetros, y según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y las cámaras pesqueras de la zona, los trabajos no afectarán en lo más mínimo el turismo de las playas. La ubicación elegida de la localidad balnearia para la realización del seminario que convocamos, no fue casualidad. Las oportunidades que se presentan en este 2023 para Mar del Plata son inmensas y no podemos perderlas por disputas

internas.

Pero la tarea que nos convoca para este año no se abarca solamente al mundo energético que nos compete. Las posibilidades que están sobre la mesa se presentan para varios sectores relacionados, y a su vez para la economía en su conjunto. El offshore es una chance única para la Argentina, y por supuesto, para combatir el desempleo.

La generación de trabajo, que involucra de lleno a nuestra actividad, también se aplicaría a todo el entorno relacionado, con fuerte impacto en gastronomía, hotelería, siderurgia, transporte y logística, entre muchos otros.

También estamos hablando de la calidad de esos empleos, como así también de sus respectivos salarios, que en nuestro caso particular no sólo debemos protegerlo de la inflación, sino también de la voracidad impositiva. Los petroleros somos quienes más cargamos el peso del Impuesto a las Ganancias, especialmente en el gravamen de la cuarta categoría, perjudicando directamente el poder adquisitivo de los ingresos.

Offshore en el Mar Argentino, la nueva frrontera de la indusria petrolera.

Esto es un impuesto directo al trabajo, y al trabajo de calidad. Si buscamos más y mejores puestos de trabajo, tanto en materia de hidrocarburos como dentro de cualquier sector, éste no es el camino. Mientras nuestro enfoque es expandir los beneficios futuros de los yacimientos hacia toda la economía, no es justo seguir cargando con una traba de tales características. Por lo tanto, la política debería tomar cartas en este asunto.

Desde nuestra parte, el involucramiento es total. Hemos formado parte de todas las conferencias sobre la sustentabilidad de los proyectos en la región y sus oportunidades, con una intensa participación en las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, que a su vez mostró también sus preocupaciones en materia ambiental. Todo está listo para iniciar las actividades, ya que hemos realizado todos los procesos correspondientes para contar con una estructura necesaria que proteja

el valor más preciado de la producción, que es nuestra fuerza laboral.

Por eso avanzamos con la formación y capacitación en la nueva sede en Mar del Plata. Desplegar el potencial laboral a través de más y mejores inversiones es lograr más y mejores puestos de trabajo. La explotación offshore nos marca el rumbo en ese camino para que toda la economía salga beneficiada de los descubrimientos, especialmente la fuerza trabajadora argentina.