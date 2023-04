El BCRA volvió a comprar dólares luego de algunas liquidaciones del campo

En otro día plagado de turbulencias financieras, el Banco Central logró frenar nuevamente la dinámica vendedora y retomó el camino del saldo positivo. Este jueves terminó el día con compras por hasta US$ 44 millones en el mercado.

El dólar soja aportó US$ 72,29 millones, lo que le sirvió como empuje para destrabar la crisis.

Con solo una rueda para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 2,89 y todo indica que la corrección final quedará por debajo de la semana anterior.

Según informó el BCRA, las reservas internacionales llegaban a US$ 36.731 el lunes pasado. La evolución semanal siguió con ventas el día miércoles por US$ 197 millones, y compras el día martes por US$ 1 millón y otros US$ 44 millones hoy.