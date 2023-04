Argentina tuvo el mayor déficit comercial desde 2018

El mes de marzo marcó un récord de déficit comercial en tres años y medio. Claramente la incidencia de la sequía se notó con una merma extraordinaria de 22,2% en las exportaciones.

Según estimó la consultora ABECEB, con exportaciones e importaciones que alcanzaron los US$ 5.723 millones y US$ 6.782 millones respectivamente, la balanza comercial fue deficitaria en US$ 1.059 millones. Hace un año se había verificado un superávit de US$ 271 millones. De esta manera se registró el peor guarismo desde agosto 2018.

Marzo resultó el quinto mes consecutivo de caída de las exportaciones. De forma que mostraron la caída anual en porcentaje más grande de los últimos 7 años, superando los peores valores del 2020 en plena pandemia.

La contracción se explica principalmente por los menores volumen exportados, que disminuyeron 17,1%, con caída de los precios de las exportaciones por cuarto mes consecutivo.

El desagregado por rubro marca que los Productos Primarios (PP) fueron los grandes responsables de este dato ya que se derrumbaron un 33,5% i.a. en valores como consecuencia del desplome en la cantidades exportadas de 36,9%. Los cereales tuvieron una contracción de las cantidades exportadas de 42% en términos interanuales.

Las Manufacturas de origen agropecuario también sufrieron un gran derrumbe, con una caída de 29,4% en valores y de 24,9% en el volumen exportado.

Las exportaciones de Manufacturas de origen industrial, en tanto, disminuyeron 5,3%, explicado en mayor medida por los menores precios (-9,4%).

Las importaciones, en tanto, también cayeron en marzo, pero como producto exclusivo de la disminución de los volúmenes importados (-6,5%). Un dato que no sorprende debido a la restricción que el gobierno tiene para la utilización de dólares.

La principal caída en las importaciones se registró en el rubro Combustibles y lubricantes (45%), seguido por Bienes de Capital (16,6%) y Bienes de Consumo (11,8%).

Perspectivas

Para ABCEB, "las perspectivas hacia adelante no son favorables, sobre todo para los próximos meses en un contexto que los impactos de la sequía sobre la cosecha y las exportaciones agroindustriales se profundizan. De hecho, en el último mes se volvieron a revisar a la baja las proyecciones de las exportaciones agroindustriales que caería en torno a US$ 14.000 millones en relación con 2022. En ese contexto sólo un torniquete adicional sobre las importaciones permitiría cerrar el año 2023 con un ligero superávit comercial en torno a los US$ 2.000 a 3.000 millones, menos de la mitad del verificado en 2022 (US$ 6.923 millones) y menos de un quinto de “super” saldo comercial positivo de 2021 (US$ 14.750 millones)".