Un cepo al dólar "recargado", que pone a las pymes en situación crítica

Mientras el Gobierno nacional definió el alcance del “dólar agro”, que beneficia a parte de las economías regionales del rubro, los industriales siguen insistiendo en la implementación de un “dólar pyme”, debido a que se está produciendo una marcada caída de las exportaciones del sector por la pérdida de competitividad.

La combinación de un aumento de los costos internos por la aceleración de la inflación y de los insumos importados, mientras que el ritmo de devaluación no acompaña esas variables, está provocando que muchas pequeñas y medianas empresas estén dejando de vender al exterior.

La semana pasada, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó, a través de un comunicado, equiparar a las fábricas exportadoras con los sectores del campo beneficiados con el nuevo tipo de cambio diferencial que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa.

El ministro Sergio Massa apuesta a descomprimir la situación cambiaria con el dólar agro a $300.

Desplome de expo

“La caída de las exportaciones del sector agroindustrial e industrial es de US$1.600 millones. Esto se debe a que muchas industrias, al no poder competir por el tipo de cambio, han dejado de exportar o exportan menos. Hay muchas pymes que quieren vender al exterior, pero el tipo de cambio actual no acompaña a la inflación” señaló el empresario en diálogo con MDZ.

En ese sentido, dio un ejemplo concreto: “Un repuesto tuvo un aumento de 400% en los últimos dos años y el dólar oficial no tuvo ese incremento. Entonces, las pymes que fabrican productos o bienes de capital, donde la incidencia de la materia prima nacional ha sido importante, la deja a fuera de competitividad, a diferencia de aquellas empresas que importan materias primas, la transforman y exportan.”

En el comunicado de la entidad, Rosato advirtió que “la caída de las exportaciones de las pymes tiene otro efecto en la actividad económica del país, además de la pérdida de mercado y la falta de ingreso de dólares, ya que las fábricas comenzaron a redirigir sus ventas al mercado interno. Pero, ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por efecto de la inflación, y el impacto de la sequía en el comercio, se achicarán los negocios y comenzará a verse una competencia interna, que desembocará en una caída del empleo, mayor informalidad y, hasta, cierre de fábricas”.

Esta es la situación que más preocupa, ya que de prolongarse en el tiempo este escenario, las consecuencias empezarían a sentirse en el campo laboral. Lo curioso es que este problema se genera en un momento de demanda interna.

Sin dólares

Según explicó Rosato a MDZ, “el mercado interno tiene demanda, pero la cuestión es que algunas empresas no pueden producir más por escasez de materia prima importada, por la falta de dólares. Por ejemplo, si tienen necesidad de 100 toneladas de una materia prima importada, está trabajando con 50 toneladas, porque no tiene los dólares para importar más. Es decir, la demanda creció, pero no pueden abastecerla por esa limitante”.

De esta manera, reforzó la idea expresada en el comunicado de IPA: “El efecto de la sequía golpeó con fuerza y de manera directa al campo, pero no podemos perder de vista que las consecuencias de la caída de la producción agropecuaria también encarecieron los costos industriales e impactaron en la competitividad de las exportaciones. Hoy muchas pymes empezaron a abandonar mercados en el mundo, porque conviene destinar todo al mercado interno”.

En ese sentido, el titular de IPA señaló que “el pago de las exportaciones al dólar oficial se volvió insostenible, debido a que muchas empresas tienen que importar para producir con costos muy altos, tanto por el financiamiento necesario para pagar las compras en el mundo, como también cuando surge la urgencia de tener que pagar apelando a dólares financieros”. En ese sentido, aseguró que “la ausencia de un incentivo tendrá una consecuencia muy negativa para el mediano y largo plazo del país”.