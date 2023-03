El comercio con Brasil tiene el freno de mano puesto por falta de dólares

Los números son claros y contundentes. Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina, con un intercambio (exportaciones más importaciones) que supera los US$ 2300 millones mensuales. Sin embargo, hay fuertes indicios de que la relación bilateral no puede crecer porque el Gobierno puso el "freno de mano", que impide expresar el potencial exportador de ambos países.

Según los datos de balanza comercial entre ambos países, difundidos este miércoles por el Ministerio de Economía de Brasil las exportaciones argentinas a ese destino totalizaron en febrero US$ 944 millones, un 19,2% más que en el mismo del año anterior, mientras que las importaciones desde Brasil alcanzaron los US$ 1317 millones, 27,5% de incremento interanual.

Es un fenómeno que se viene repitiendo en los últimos meses, profundizando el rojo de la balanza comercial. Con los datos de febrero el déficit trepó a US$ 372 millones, que sumados a los US$ 233 millones de enero, llevaron a un saldo negativo de US$ 605 millones en apenas dos meses. A este ritmo, el déficit comercial podría superar los los US$ 3000 millones en todo el año.

Preocupa el hecho de que en el primer bimestre del año se superó con creces el rojo que se había registrado en el mismo período de 2022, que marcó US$ 349 millones. Sólo comparando el déficit de febrero el último año creció 54,8% en relación al mismo mes de febrero de 2022.

"De esta manera, se alcanzó el déficit comercial bilateral mensual más grande de los últimos 56 meses (desde junio de 2018), lo que dada la delicada situación en materia de reservas del BCRA, enciende luces amarillas hacia adelante y augura un mayor ajuste a las importaciones", sostiene un análisis de la consultora Abeceb, acerca de la balanza comercial con el socio mayor del Mercosur.

Las exportaciones, en tanto, recuperaron algo de dinamismo, teniendo en cuenta que en enero habían aumentado un escaso 3,4% interanual, que siguió a un desplome del 11% en el último trimestre de 2022.

Parte de eso se explica por la escasez de dólares en el Banco Central. Es que en Argentina la industria es muy dependiente de insumos, bienes intermedios, partes y piezas importadas, al punto que ocho de cada diez dólares que se destinan a importaciones son para abastecer a la industria local.

Y en muchos casos, esas industrias también son exportadoras, por lo que la falta de dólares impacta en las importaciones y éstas en las exportaciones, especialmente en las de origen industrial.

Además, producto de la sequía las exportaciones de trigo, centeno y derivados, que tiene a Brasil como el principal destino de los cultivos de invierno, se contrajeron 25,6% este verano, por lo que el impacto en las ventas externas fue notorio.