El BCRA volvió a la senda vendedora y perdió casi US$ 200 millones de reservas

Luego de varias rondas en tono comprador, el BCRA terminó la jornada de este miércoles con una jornada vendedora y una pérdida de US$ 197 millones utilizadas para atender las necesidades del mercado, según fuentes del banco.

Sucede que no se registraron operaciones de cambio celebradas en el Mercado Abierto Electrónico en el marco del Programa Incremento Exportador, es decir, el dólar soja. Así, sin fondos frescos, el organismo dirigido por Miguel Pesce debió salir a colocar divisas en un mercado agitado por la trepada desenfrenada del blue.

De esta forma, renovó la sangría de reservas que lo lleva a ceder US$250 millones en el mes y US$3250 millones en lo que va del año.

El volumen operado en el segmento mayorista fue de US$ 358,303 millones, en futuros MAE de US$ 174,245 millones y en el Rofex de US$ 1.144 millones. En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 2,38 y cerró a $ 217,48 por unidad, $ 0,54 arriba del cierre de ayer.