El Banco Central compró US$ 73 millones y se reduce el rojo en lo que va del mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la jornada con compras por US$ 73 millones para atender las necesidades del mercado y de esta manera consolidó la tendencia de los últimos días, al punto que en lo que va del mes la pérdida neta de reservas llega a US$ 48 millones.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 392,726 millones, en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) trepó a US$ 81 millones, mientras que en el Rofex avanzó hasta US$ 1.082 millones.

Para lograr el resultado de este lunes fue clave la liquidación de divisas por parte de los exportadores a través del dólar soja 3, que a un tipo de cambio de $300, dejó en las arcas del Banco Central US$ 153,876 millones.

La semana anterior el complejo agroexportador anotó liquidaciones por US$ 860,968 millones, un dato que trajo alivio en la autoridad monetaria y en el Palacio de Hacienda.

Pese a este desempeño, el dato saliente de la jornada fue que el dólar blue permaneció toda la jornada entre $400 y $405, aunque al cierre de los mercados dio un salto de tres pesos, para cotizar a $408.