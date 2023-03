El Banco Central pierde otros US$ 47,5 millones y se aleja de las metas del FMI

Con un volumen operado de casi US$ 226 millones en el segmento de contado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vivió una nueva jornada de caída de reservas.

Por cuarta vez consecutiva, la entidad debió vender dólares para estabilizar el mercado de cambios que en la semana, en su versión mayorista, acumuló una suba de $ 2,08 y cerró a $ 200,36 por unidad.

La pérdida de divisas en la jornada de hoy fue de US$ 47,5 millones y dejó la cuenta de reservas en u$s 38.272 millones, cada vez más lejos de la línea de US$ 40.000 millones que ostentaba a principios de año.

De esta forma, durante lo que va de marzo, salieron de las arcas oficiales US$ 242,5 millones y en el año US$ 1317,5 millones.