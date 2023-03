Reservas: en enero 727.000 personas siguieron comprando dólares al oficial

El último Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) muestra a las claras cómo sigue el drenaje de las reservas: en enero pasado la gente compró billetes por 142 millones de dólares, lo que implica un aumento del 9% respecto del mes anterior, en el cual siempre juega el efecto aguinaldo que obviamente no está al comienzo de año.

Fueron en total 727.000 personas las que compraron billetes, el mayor número desde septiembre pasado. Hay que tener presente que esta cantidad de compradores sortean todas las restricciones cambiarias impuestas para poder adquirir billetes en el mercado oficial de cambios.

En un año electoral, crítico, dada la situación macroeconómica y social, si se proyecta esta demanda a todo el 2023 implicaría una pérdida de reservas de más de 1.700 millones de dólares, lo que hoy representaría más de la mitad de las reservas netas estimadas por el mercado. Algo imposible de sostener.

Claro que como hay gente que compra hay quienes venden. Pero son, cada vez, menos. En enero pasado unos 19.000 individuos efectuaron ventas por 3 millones de dólares. De modo que la oferta también se sigue restringiendo por este lado. Vale recordar que antes de la pandemia, aproximadamente, unas 500.000 personas vendían dólares mensualmente en el mercado oficial, lo que refleja claramente la desaparición de esta fuente de la oferta.

En enero, entonces, el promedio de compra arroja unos 196 dólares per cápita mientras que la venta promedio unos 177 dólares.

Por eso, mientras el equipo económico negocia flexibilizar las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en particular la de acumulación de reservas, en el mercado no dudan que dado el efecto de la sequía y su consiguiente impacto en la futura liquidación de divisas de los agroexportadores, al Gobierno no le queda más remedio que continuar intensificando el cepo, en todas sus variantes. Hoy ya ni el dólar Qatar ni ninguno de sus compadres parece suficiente valla de contención.

Lo cierto es que, si en enero el BCRA vendió neto 192 millones de dólares, y en lo que va de febrero ya lleva vendidos, según el último dato oficial del 17 de febrero, unos 920 millones de dólares (que se elevarían a 942 millones según estimaciones privadas), indica que la demanda privada sigue firme, amén que sea un mes estacionalmente bajo en liquidación de divisas de los exportadores.

No hay duda que esta compra hormiga mensual, implica menos oferta de divisas para importar bienes y servicios, sobre todo, para el sector manufacturero. En otra situación los guarismos serían irrelevantes pero dado el panorama actual, no solo hay una disputa entre industriales por quién se “queda” con las pocas divisas disponibles para importar sino contra el resto de los demandantes, como ser los que compran para atesorar, y/o comprar bienes y servicios en el exterior. Claro que esta puja por las escasas divisas, a veces, genera situaciones no deseadas, como las denuncias ya vistas sobre desmanejos en la administración del cupo para importar. ¿Se animará Sergio Massa a tocar el dólar ahorro? ¿Pero qué más? Siempre se puede un poquito más. Veremos.