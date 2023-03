El Banco Central completó el peor mes de los últimos 20 años

El Banco Central vendió en la última jornada del mes US$ 99 millones y cerró en marzo con un rojo de US$ 1918 millones como resultado, en gran medida, de las ventas para abastecer al mercado.

Cierto es que a última hora logró reforzar las reservas con dinero proveniente del FMI por US$ 2500 millones, lo que le permitirá un poco de oxígeno para abril. No obstante, la sangría dejó las arcas del estado exhaustas, teniendo en cuenta que el organismo se estaba quedando sin reservas líquidas. Es decir, que lo que queda en el BCRA no son dólares disponibles, sino diversos instrumentos y monedas extranjeras.

La crisis de la cosecha agrícolas producto de la histórica sequía impidió la llegada de miles de millones de dólares a las arcas del Estado y provocó el derrumbe acelerado de las reservas.

En la jornada el dólar minorista cerró en $ 216,24, con un incremento de 44 centavos. El aumento de este dólar formal en el mes fue de $13,37, es decir 6,59%.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 344 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 223 millones y en el mercado de futuros de Rosario US$ 2120 millones.