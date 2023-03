Dólar vino: más dudas que certezas por el anuncio de Massa para el agro

Los referentes vitivinícolas fueron cautelosos al momento de opinar sobre la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Desde Washington informó el jueves, sin demasiadas precisiones, que habrá un tipo de cambio diferencial y unificado para todos los complejos agrícolas. Con el objetivo de fortalecer las reservas, la medida tendría una duración máxima de 90 días.

Aunque no hubo precisiones sobre el monto de este nuevo dólar, se especula que podría ser de unos $300. De este modo, se achicaría la brecha entre el precio del oficial a $215 y del paralelo a $394. La resolución fue justificada como una manera de promover las exportaciones, al tiempo que darle al sector primario exportador cierto aire perdido en el gran desfasaje entre valor costos y ventas.

Todavía sin precisiones, desde el sector vitivinícola todavía no pierden la esperanza, debido a que el trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura tenía condiciones bastante diferentes de las anticipadas el jueves. Entre ellas, que el nuevo tipo de cambio podría durar unos cinco meses.

En el tradicional desayuno que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) suele realizar durante la Vendimia, Massa se había comprometido a un dólar diferencial para el sector a partir del 1 de abril. De hecho, hubo reuniones productivas entre funcionarios nacionales y referentes vitivinícolas con el objetivo de acercar posiciones y plantear las dificultades que existen.

Por este motivo, el comunicado de ayer desorienta a los vitivinícolas que todavía no pierden las esperanzas. En este sentido, el presidente de Coviar, Mario González, prefirió no emitir opinión hasta tanto no tener la confirmación oficial por parte los funcionarios de Agricultura. Esto es porque había habido acuerdo sobre distintos aspectos y lo relacionado con el agro poco tiene que ver con eso.

Incertidumbre y desilusión

El anuncio todavía no fue explicado por las autoridades ni en persona ni en general a los involucrados, por lo que hay incertidumbre sobre todos los aspectos. Tal vez las únicas certezas sean negativas: no comenzará el 1 de abril como se había dicho y no tendría la duración esperada.

Desde el sector se había reclamado que la brecha cambiaria se abriera por al menos seis meses o más para que tuviera el impacto buscado. Hay que tener en cuenta que la vitivinicultura y otras economías regionales no tienen la misma dinámica que las materias primas de la Pampa Húmeda, por lo que tres meses -con suerte- no alcanzarían para recomponer la situación.

Desde Bodegas de Argentina expresaron que no tenían más precisiones que las anunciadas a través de la prensa y que esperaban una convocatoria para la semana próxima para conocer el detalle de la medida. En tanto, Coviar aguarda confirmaciones al mismo tiempo que admitió que tal vez las decisiones que toma el Ministerio de Economía sean diferentes de las recomendadas por la Secretaría de Agricultura, el interlocutor que han tenido.

Diego Stortini, representante vitícola de la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo de Tupungato, comentó que es la tercera vez en seis meses que se anuncia un dólar diferenciado para la vitivinicultura y que, cada vez, no se implementó. Desde su punto de vista, este último parecería, más bien, una suerte de devaluación general del dólar que sólo va a afectar a los exportadores.

Por otra parte, el empresario transmitió la incertidumbre en el sector y en la sociedad en general ante medidas poco claras. “Al no saber a ciencia cierta qué viene, creo que inversores, empresarios y personas en general están adoptando una actitud muy cautelosa en sus gastos y en todas sus decisiones económicas”, expresó Stortini.