El "goteo" de dólares no para: el Banco Central vendió US$ 95 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este miércoles otros US$ 95 millones para atender las necesidades del mercado, en una jornada en la que el dólar con lo que las pérdidas de reservas en lo que va del mes trepan a US$ 1.723 millones y US$ 2.783 millones y desde enero.

En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 2,52, hasta tocar $207,90 para el tipo comprador y $ 208,30 para el vendedor, superando ya la corrección total registrada la semana pasada.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP o Bolsa terminó la jornada a $ 383,27 y $384,07 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró en $394,73 para el tipo comprador y $ 395,80 para el vendedor.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 285,845 millones, mientras que los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) llegó a US$ 129,30 millones y en el Rofex a US$ 965 millones.

Observando el nivel de liquidación de divisas del sector cerealero-oleaginoso, comparando marzo versus el mismo mes de cada año, este año es el peor desde 2004. En términos reales cayó -37% contra el promedio de cada mes. Pero el dato alarmante es la comparación interanual, dado que con divisas liquidadas por U$S 1.071M este mes, la una caída se hunde -64% en relación al marzo de 2022.