Sangría sin fin: el Banco Central vendió US$ 95 millones

El Banco Central de la República Argentina se desprendió este lunes de otros US$ 95 millones, para atender las necesidades del mercado, en una jornada en la que el dólar blue subió un peso, para cerrar en $390.

En lo que va de marzo ya acumula ventas por US$ 1.554 millones, mientras que desde comienzos del año totaliza US$ 2.614 millones de ventas netas en el mercado.

Es casi el equivalente a lo recaudado por el dólar soja 2, que logró liquidaciones por parte de los exportadores por unos US$ 3.100 millones.

De acuerdo a fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 284,27 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) trepó a US$ 2,06 millones y en el Rofex llegó a US$ 564 millones.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, como en cada comienzo de semana el ajuste del tipo de cambio mayorista compensa los días sin actividad por el fin de semana. Esta semana, además se sumó el feriado del viernes 24.

Esto se vio reflejado en del avance del dólar mayorista, que terminó en $207,02 / 207,42 por unidad, $1,64 arriba del cierre del jueves pasado.

El dólar oficial, por su parte, se mantuvo en $205,50 para la compra y $ 213,50 para la venta, en tanto que el informal cerró la rueda en US$ 386 para la venta y US$ 390 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros operaron estables, con el Contado con Liquidación (CCL) en niveles de $390,34 y $391,88 para los tipos comprador y vendedor, y el dólar MEP o Bolsa registrando $378,26 y $380,15.