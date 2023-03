Licencias no automáticas: el reclamo de Jimena Latorre a Matías Tombolini

La diputada nacional, Jimena Latorre (UCR-Cambia Mendoza), acompañada de su par Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos), titular de la Comisión de Comercio de la Cámara baja, presentó este jueves un proyecto de Resolución, en el que solicita que la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, informe sobre la utilización y aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA).

Latorre pidió que la secretaría a cargo de Matías Tombolini, explique y presente estudios, investigaciones o estadísticas que determinen el impacto negativo del ingreso por medio de licencias automáticas, de productos que revistan dentro del listado de

Licencias No Automáticas.

Con base en los fundamentos del proyecto, la diputada radical consideró que “si bien la Organización Mundial del Comercio reconoce el uso de estas políticas comerciales, lo hace para casos excepcionales. Nuestro país no respeta los principios fundamentales de dicha organización y su acuerdo, en cuanto a su uso limitado en el tiempo, aumentando la cantidad de productos importados que requieren una licencia, que alcanzan hoy el 41 por ciento de las posiciones arancelarias, de acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Economía de la Nación".

Aclaró: “El argumento para la profundización en la utilización de las LNA, es la protección de la industria nacional y la evasión del dumping de productos extranjeros, pero resulta insuficiente y carece de credibilidad, debido a que existen otras herramientas de política comercial, menos invasivas y restrictivas, como así también existen organismos estatales encargados de velar por la correcta introducción de mercaderías internacionales y la detección de competencia desleal de las mismas”, apuntó Latorre.

.

Latorre cuestionó el listado de productos a los que se aplican LNA. En su mayoría son productos textiles, incluyendo prendas de vestir, telas y tapicería; productos electrónicos, como televisores, smartphones y computadoras; juguetes, tanto para niños

como para adultos; neumáticos, para vehículos y maquinarias industriales; calzados, zapatillas y zapatos.

Las críticas apuntan a que la dificultad del ingreso de estos productos se generó un aumento en los precios. Al menos es lo que sucedió en las industrias del calzado y textil, en productos electrónicos, juguetes y neumáticos, destacó la legisladora.

Las trabas y demoras para importar por falta de dólares afectan a numerosos sectores, y no solo en bienes de consumo final, sino también insumos, partes y piezas, y bienes intermedios, como componentes, maquinarias, herramientas y tecnologías especializadas, que no compiten con oferta nacional, el mercado local no tiene suficiente oferta o directamente tiene otra tecnología.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicaron que la falta de acceso a insumos importados limita la capacidad productiva de las pymes, para competir con empresas más grandes y sofisticadas, por lo que indirectamente se restringe su crecimiento y su capacidad para crear empleo.

“Esto va a contramano del relato populista oficialista, donde dice acompañar a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad las asfixia con resoluciones como esta”, remarcó Latorre.

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, el uso indiscriminado de Licencias No Automáticas de importación es perjudicial para un país, ya que genera incertidumbre en los mercados, porque las empresas no están seguras de qué productos tendrán que importar con licencia y cuáles no.

El resultado es que a mediano plazo se observa una disminución de la inversión, una reducción en el comercio y aumenta los costos de producción. La demora en los plazos de aprobación de las LNA y la variación de los tipos de cambio, aumenta el precio final del producto para el consumidor.

Esto, además, genera represalias comerciales por parte de otros países, como la imposición de mayores aranceles o cuotas a los productos provenientes de países con LNA; reduce la competencia en el mercado, generando una disminución en la calidad de los productos y un aumento de los precios.

“Por todo esto, nos encontramos obligados a preguntar y requerir respuestas de Tombolini”, subrayó Latorre y añadió: “Tendrá que fundamentar con claridad sobre la ampliación de las LNA alcanzando un 41% del nomenclador, teniendo antecedentes negativos sobre la utilización de este tipo de instrumentos de política comercial por parte de la OMC”.