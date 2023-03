El oscuro vaticinio sobre la economía argentina y lo que puede pasar con el FMI

El escenario económico argentino se ve cada vez más complicado debido a la falta de dólares y una inflación creciente. Frente a esto, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó el contexto actual y advirtió: "El Gobierno nacional no tiene capacidad de maniobra política".

“Desde enero de 2018 venimos cada vez peor. Si nos vamos a la actualidad hay que destacar que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, impidió tres hiperinflaciones, pero no mejoró la situación. Su desempeño se tiene que medir por lo que se evitó, no por lo que se generó. No tiene las circunstancias políticas para mejorar la situación”, comenzó expresando Burgueño.

En este sentido, remarcó que algunas cuestiones, Massa no las puede cambiar, ya que están vinculadas a decisiones políticas de fondo, “que este Gobierno no puede tomar”.

“El Gobierno nacional no tiene capacidad de maniobra política. Lo mejor que le puede pasar a Alberto Fernández es no pudrirla más, el kirchnerismo también es responsable. El principal enemigo de este gobierno es él mismo. Se cumple un año de la gran crisis terminal del gobierno, que resultó por el acuerdo con el FMI", explicó el especialista.

"Al exministro de Economía, Martín Guzmán, lo volvieron loco. Massa agarra directamente los restos, con el acuerdo con el FMI ya votado y con el kirchnerismo en contra. Todos estamos esperando el momento en que el ministro de Economía se separe del kirchnerismo”, agregó.

Además, el especialista destacó que el Gobierno, que incluye a Alberto Fernández como presidente, a Massa como ministro de Economía y “al kirchnerismo en el medio", no tiene posibilidades de llevar a cabo reformas a largo plazo en materia económica.

Inflación y falta de dólares: el gran dolor de cabeza

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 6,6% en febrero.

“La coyuntura es conseguir US$ 3.000 millones, a largo plazo es obtener US$ 10.000 millones o US$ 20.000 millones por año. Esto último es lo que el Gobierno no puede. Los 3,000 millones de dólares Massa los puede conseguir. Es muy posible que haya un Repo, un tipo de crédito internacional puntual, una ampliación del swap con China y una ampliación de las líneas de crédito de los organismos internacionales", dijo Burgueño.

Además, tal vez se establezca una renegociación con el FMI en los pagos que debemos realizar por trimestre, si se cumplen las metas”, explicó.

Este país es un desastre en materia económica, desde hace 15 años que no sabe dónde va. Lo único que te queda es el sello de calidad del acuerdo con el FMI".

En relación con lo expresado, el especialista advirtió que “el único puente” que tiene la economía argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Le podemos echar la culpa a un montón de circunstancias, pero no a este organismo, que nos ha dado muchas facilidades. Más flexible con Argentina no se puede ser. Este país es un desastre en materia económica, desde hace 15 años que no sabe dónde va. Lo único que te queda es el sello de calidad del acuerdo”.

“Marzo tendrá una inflación alta en sintonía de lo que fue el primer trimestre del año, que será para el olvido. Este mes ya está perdido. Se deberá evaluar el segundo trimestre, donde hay dos vertientes en el Gobierno, una que sostiene que ya pasó lo peor, que ahora es momento de ajustar algunas cuestiones y se baje la inflación a un 4%, haciendo lo mismo que vienen haciendo. Hay otros que dicen que se necesita un acuerdo de precios, patear el tablero, más control. Seguramente, se llevará a cabo la primera", dijo Burgueño.

Y cerró: "Puede haber posibilidades de que la inflación baje en el segundo trimestre, salvo que suban las tarifas y los alimentos frescos tengan aumentos notables, como los vienen teniendo. Este gobierno no tiene una estrategia sería para combatir la inflación”.