Por qué colapsó el Sillicon Valley Bank y provocó el caos en Wall Street

Las bolsas de EE.UU. sostienen una fuerte caída a causa del colapso del Silicon Valley Bank (SVB), un banco que tiene fuertes intereses en las industrias de tecnología.

Esto provocó el derrumbe de las acciones de otras entidades bancarias, que a media jornada perdían alrededor del 5% del valor en promedio.

SVB había anunciado en la semana pérdidas por US$ 1.800 millones por la venta de una cartera de bonos por US$ 21.000 millones con la intención de reforzar su capital y lanzó planes para recaudar alrededor de US$ 2.000 millones en capital fresco, pero no obtuvo buena respuesta y las acciones perdieron más del 50% el jueves y siguieron bajando este viernes.

Con las acciones de SVB Financial Group suspendidas, luego de la pérdida del 66%, se optó por paralizar temporalmente la cotización del índice Nasdaq.

Este banco era, hasta hoy, el decimosexto más grande de Estados Unidos, pero fue intervenido por los entes reguladores de California para "proteger a los depositantes".

El banco contaba con 17 sucursales en California y Massachusetts. Al 31 de diciembre de 2022, tenía aproximadamente US$ 209.000 millones en activos y alrededor de US$ 175.400 millones en depósitos totales.