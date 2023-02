Para ahorristas: ¿qué paga hoy un plazo fijo en pesos?

La inflación del primer trimestre del año se perfila por encima del 20%. El dólar está al dente. Los pequeños y medianos ahorristas se plantean el clásico dilema de tasa o dólar. Pero quienes usan esta alternativa de ahorro, como capital de trabajo, es decir para ir cubriendo gastos cotidianos y extraordinarios siguen mirando lo que haga el Banco Central (BCRA) con la tasa y el ritmo de devaluación. Claro que también relojean qué dice el mercado del dólar futuro.

Tras el dato de enero (IPC 6%) el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de referencia en el 75% nominal anual (TNA). El Gobierno debe administrar las turbulencias cambiarias y financieras propias de un año electoral tan particular. Por ende, procurará no exacerbar las expectativas inflacionarias ni devaluatorias. Hoy, mientras la inflación minorista mensual no supere el 6%, la tasa del BCRA es positiva en términos reales, o sea, está por encima de la inflación. Pero claro también entra a terciar el ritmo del ajuste del tipo de cambio oficial, y las expectativas sobre el dólar blue.

Pareciera que hasta la previa de las PASO, de agosto, de no mediar ningún cisne negro hay aún margen para mirar al plazo fijo en pesos como opción de corto plazo, a sabiendas que un despertar frenético del blue se fagocita todo lo ganado de un día para otro. Pero ese es el riesgo y la apuesta. Pero cada persona sabe sus límites y necesidades, y su tolerancia al riesgo.

Entonces, hoy para hacer cálculos rápidos cuánto están pagando los bancos por un plazo fijo en pesos a 30 días con la tasa del 75%. Por ejemplo, un depósito de $10.000 recibe $616,44, por ende por $50.000 unos $3.082,19 y por $100.000 unos $6.164,33. Para aquellos que disponen de mayores sumas para colocar, digamos, $150.000 o $250.000 o $500.000, los intereses mensuales serían de $9.246,58, $15.410,96 y $30.821,92 respectivamente. Para montos mayores, por ejemplo $700.000 serían $43.150,68 y por un millón de pesos unos $61.643,84.

Resta cada uno estimar cuánto está dispuesto a arriesgar en caso de que se dispare la inflación o bien se despierte el dólar blue. Pero estos son los montos que hoy recibirían quienes realicen plazos fijos en pesos a 30 días a la tasa de referencia, simplemente una guía para dimensionar un flujo de fondos.

Con relación a la garantía de los depósitos a plazo fijo vale señalar que según la normativa vigente del BCRA, están garantizados para las entidades que participan del Seguro de Garantía de los Depósitos, hasta un monto determinado (actualmente $1.000.000), por certificado sin importar el número de titulares. Hoy el monto máximo parece haber quedado retrasado con semejante inflación acumulada. Pero dada la situación de solvencia y liquidez del sistema financiero no es un tema que desvele a muchos.

Ahora bien, ¿cuáles son las distintas opciones de plazo fijo que hay en el mercado? Podríamos resumirlas en cuatro, el tradicional, el pre-cancelable, el UVA, y el UVA pre-cancelable.

El plazo fijo tradicional es el depósito más básico y simple que hace el cliente al banco durante 30, 60, 90, 180 o 365 días, ya sea en pesos o en dólares. Cuando el plazo vence, la entidad bancaria devuelve el dinero junto a los intereses.

El plazo fijo pre-cancelable en pesos o dólares se realizan con un mínimo de 180 días. Permite retirar el dinero en cualquier momento después de un plazo mínimo de 30 días desde la fecha de su constitución. No obstante, el retiro del dinero conlleva una penalidad que consiste en pagar una tasa de descuento acordada.

Está también el plazo fijo UVA que son otra alternativa de ahorro en pesos que se puede realizar en un mínimo de 90 días. La diferencia está en que la entidad bancaria transforma los pesos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), los retiene por el plazo indicado para generar interés y luego los vuelve a transformar en pesos. La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se actualiza en función del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

Mientras que el plazo fijo UVA pre-cancelable es una variante de los plazos fijos UVA tradicionales que permiten cancelar anticipadamente la inversión. Se realizan con un mínimo de 90 días y pueden cancelarse a partir de los 30 días siempre y cuando, cinco días antes sea notificado el banco. Sin embargo, la cancelación anticipada no se actualiza por UVAS, sino por una tasa de interés que publica diariamente el BCRA.

Hay otra alternativa denominada plazo fijo de interés periódico en pesos o dólares, que se realiza con un mínimo de 60 días y consiste en cobrar cada 30 días el monto que corresponde en concepto de intereses.

El ahorrista además debe contemplar que hay dos modalidades de plazo fijo, el transferible, que posibilita la transferencia del cobro del dinero a un tercero que no es el titular. Mientras que la otra modalidad, el intransferible, establece que la única persona que retire el dinero del depósito sea el titular que lo constituyó.

Otro tema a considerar es la posibilidad de la renovación automática que implica que con la autorización del inversor, el banco vuelve a colocar el dinero e intereses generados hasta el momento por el mismo período de tiempo hasta nuevo aviso.