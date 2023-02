Crece el malestar en bancos por gravar con Ingresos Brutos a intereses de las Leliq en Mendoza

El Banco Central sigue en pie de guerra y el sector financiero en alerta por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza de aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses que pagan Leliqs y pases. El Central tiene dos causas, una contra la Ciudad de Buenos Aires y otra contra Mendoza para intentar frenar el cobro de IIBB sobre la emisión de letras, una decisión local que, en los hechos, rompe las condiciones de emisión de esos títulos, pero que además tiene consecuencias mas complicadas aún.

El caso de la ciudad de Buenos Aires comenzó en el 2020 cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió gravar los intereses que pagan las Leliqs y los pases con una tasa de 7 % de Ingresos Brutos. El BCRA le inició una causa a la Ciudad y pidió una medida cautelar que la justicia no le concedió. Ahora el Procurador General de la Nación dictaminó que esa pelea es tema originario de la Corte, ya le asignaron sala y dieron traslado a la ciudad. En la intimidad, de todas formas, en el oficialismo reconoce que la Ciudad tuvo una motivación distinta a la de Mendoza ya que avanzó con la aplicación de IIBB sobre las Leliqs (tambien sobre liquidación de las tarjetas de crédito) cuando el gobierno nacional le cortó los fondos de la coparticipación en el medio de la pandemia.

Mendoza decidió aplicar IIBB sobre las Leliqs a fines del año pasado y en ese mismo momento se prendieron todas las luces de alerta en el sector financiero. Las causas son varias. La más grave es que esa decisión provocará que los bancos que operan en la provincia restringirán el crédito en cualquier variante. Las entidades financieras alegan que si aumentan su exposición en materia crediticia deberán pagar, por Convenio Multilateral, una alícuota mayor de Ingresos Brutos que recae directamente sobre el costo. El temor, entonces, es que la medida que tomó la provincia arrastre una baja de crédito en el sistema.

En un país sin posibilidad de financiamiento real, el impacto de la tasa de Leliqs sobre el crédito al público es directo. Por ejemplo, ayer el Banco Central informó el resultado de la licitación de Leliqs a 28 días. Se adjudicaron VN$ 768.187 millones a una tasa de 75 %. Los bancos y entidades financieras son los clientes de esas colocaciones; los particulares no acceden directamente a ese mercado. La contrapartida es que las entidades trasladan esa rentabilidad a los depositantes y al mismo tiempo es la referencia del costo del crédito. De esa forma, si se aplica otro impuesto a esa tasa (Ingresos Brutos), el resultado es una suba del costo del dinero o, como en este caso, la limitación de los bancos a subir su monto prestable en créditos de cualquier clase, desde personales hasta descubierto en Cuenta Corriente.

El segundo punto que genera temor en el Banco Central es lo que puede suceder con el ejemplo. Hasta ahora solo la Ciudad de Buenos Aires decidió aplicar IIBB sobre los intereses de las letras que emite el Banco Central y toman los inversores. Ese caso, consideran, estaba aislado y en la Justicia. La Ciudad de Córdoba había intentado también aplicar IIBB, pero finalmente dio marcha atrás, El ejemplo mendocino ahora puede servir para que otras provincias copien la idea, en medio de una crisis de financiamiento de las cajas locales. De hacerlo, el BCRA entraría en caos.

La historia comenzó cuando el gobierno de Mendoza incluyó en la Ley Impositiva 2023 la aplicación de Ingresos Brutos a los intereses de las Letras de Liquidez (Leliq). La medida entró en vigencia en enero y generó airadas críticas de las entidades financieras contra el gobierno provincial. Se especula incluso con que el Banco Central avance con una denuncia por inconstitucionalidad de la medida, semejante a la que en 2021 inició contra la Ciudad de Buenos Aires, por el mismo tema.

Reclamo puntual

Uno de los aspectos más relevantes en la demanda de los bancos contra la aplicación de Ingresos Brutos a los intereses generados por las Leliq es que se trata de una modificación en las condiciones originales del contrato, lo que supondría una virtual ruptura del mismo.

La Ley Impositiva 2023 de Mendoza (Ley 9432, puesta en vigencia a través del decreto 2281 del 2 de diciembre de 2022), establece las "alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente Ley Impositiva, regirán a partir del 1 de enero del año 2023".

En el artículo 14 establece las modificaciones al Código Fiscal provincial. Entre otros aspectos especifica las exenciones que fija el artículo 189, punto 8 del citado código, determinando que están exentos de Ingresos Brutos "los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también las rentas producidas por los mismos y los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Los ingresos provenientes de toda operación sobre acciones y la percepción de dividendos y revaluos".

Sin embargo, aclara: "Esta exención no alcanza a los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina.” Con este párrafo se habilitó el cobro de Ingresos Brutos a las Leliq en la provincia.

Cuando en 2020 el Gobierno nacional decidió quitarle 2,1 puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, la solución que encontró la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es aplicar una alícuota de casi 8 puntos de Ingresos Brutos a los intereses de las Leliq, además de un gravamen de 1,2% a las compras con tarjetas de crédito. Desde el mes pasado Mendoza va en el mismo sentido.

Las opiniones en contra van sobre toda la operatoria. "Más allá que sería una mala política, me parece que no es simple de implementar. Las Leliq las poseen sólo los bancos y desde la provincia sólo podrías gravarlas si las sucursales en Mendoza tienen Leliq en sus activos. Los balances de los bancos no están abiertos por sucursales por lo tanto, no parece simple de implementar", señaló una fuente del sector financiero, con conocimiento de la plaza mendocina, que pidió reserva de su nombre.