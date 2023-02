El gran problema que el Gobierno nacional tendrá que resolver en los próximos meses

El 2023 comenzó con un contexto económico turbulento. El dato de la inflación de enero se vio perfectamente reflejado en el cruel aumento de precios en diversos productos y servicios. Además, el escenario político resulta sumamente complejo, teniendo en cuenta la tensión existente entre el oficialismo y la oposición por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que generó una ralentización para tratar ciertos proyectos en el Congreso.

Frente a este escenario, el especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, aseguró que el ministro de Economía Sergio Massa no podrá cumplir con los objetivos inflacionarios establecidos, y afirmó que el gran problema es que esto producirá un aumento en la recaudación, por lo cúal se tendrá que decidir el destino de este dinero. Esto, según él, puede traer otro conflicto político.

“Desde el equipo económico hay preocupación, porque este país no soporta un 2023 sin un Congreso funcionando. En abril habrá un problema grave si no funciona, porque va a haber que reactivar la aprobación del Presupuesto Nacional. No puede el Gobierno nacional disponer de dinero por fuera de lo presupuestado”, aseguró el especialista.

En este sentido sostuvo que en el primer cuatrimestre del año va a ocurrir un aumento de la recaudación fruto de la inflación. “El Gobierno reconoció que abril no tendrá una inflación con un 3% adelante, con lo cual esa estrategia que se planteó a nivel oficial no va a ocurrir”, agregó.

El punto a tener en cuenta, según Burgueño, es que ese dinero que se recaudará de más, producto de la emisión monetaria, no tiene partida asignada: “O se define por DNU, lo que puede ser condenado por la oposición y el Fondo Monetario Internacional, o tiene que pasar por la actualización (del Presupuesto 2023) en el Congreso”.

“Si para abril no hay diálogo entre la oposición y el Gobierno, hay un problema, ya que esto también está monitoreado por el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, se tendría dinero que no puede tocarse”, aseguró.

Burgueño sostuvo que si el Gobierno de Alberto Fernández decide establecer el destino de los fondos a través de un DNU, corre el riesgo de una pelea política más con la oposición, teniendo en cuenta la pulseada por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

“Se pasarán las sesiones extraordinarias, sin ningún tipo de actividad importante. Cuando se suponía que enero y febrero serían meses de alta actividad en el Congreso y estaríamos hablando de un montón de medidas económicas, entre ellas el blanqueo”.

Finalmente, Burgueño advirtió que el equipo económico de Sergio Massa le echa la culpa a la política, por no llegar a los objetivos propuestos. “La pelea en el oficialismo no ayuda a tener cierta estabilidad, tampoco la de los economistas de Cambiemos sobre la deuda en pesos o en dólares, la bomba sí o no”, cerró.