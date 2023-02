Inflación: la increíble frase de Alberto Fernández que causó polémica

El presidente Alberto Fernández aseguró en una entrevista que no habla con todos sus ministros. Además, se refirió al contexto económico actual y aseguró que la inflación “es un problema”, también comparó la situación económica de Argentina con la de Alemania, teniendo en cuenta el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania. Ante esto, MDZ Radio dialogó con el especialista económico, Carlos Burgueño, quien analizó sus dichos.

“En la entrevista Alberto aseguró que no se habla con “Wado” de Pedro. Esto visibiliza que no hay diálogo, esto es un problema del kirchnerismo. Lo que me sorprende de esto es la reiteración del error y que se siga cometiendo, a esta altura es a propósito. El presidente dice que no hay tanta inflación porque Alemania pasó del 0 al 10%, por lo cual subió un 1.000%. No es la primera vez que se comete este error en el Gobierno”, argumentó.

En este sentido, el especialista aseguró que hacer esta comparación es un “error técnico”, “no se compara porcentajes de aumentos, sino situaciones de las variables. El presidente dice que el combate a la inflación de su gobierno es exitoso porque en Argentina la inflación es del 95% y en Alemania es del 8%. Nosotros tenemos esta situación por una gran cantidad de variables”.

Además, señaló que si el presidente Alberto Fernández piensa realmente, está convencido de lo que dice, “estamos en problemas”. “Luego dice algo que es acertado, que es que la inflación en Argentina es causa del déficit fiscal, la emisión monetaria y de cierto nivel de especulación”, añadió.

Finalmente, el especialista aseguró que Fernández tiene que mantener las expectativas de que será candidato. “Se tiene que demostrar convencido de que las cosas van a mejorar. Si hoy renunciara a sus intenciones de que su Gobierno sea reelegido, se acabaría su gobierno”, advirtió.