Qué le pidió Alberto Fernández a los integrantes del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández pidió "más unidad que nunca" dentro de la coalición oficialista Frente de Todos y aseguró que se puede "discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos", de cara a las próximas elecciones presidenciales de este año.



"A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca", cerró el mandatario su discurso en la localidad bonaerense de Berazategui, donde agregó: "Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos" y recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".

Asimismo, en varios pasajes de su discurso el presidente criticó a los medios de comunicación: "Las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía (Raúl) Alfonsín también".

"Hay mecanismos de control social en los que aprendemos las normas de cultura y eso se aprende en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en los clubes y a veces también es tarea de los medios de comunicación, aunque muchos no lo hacen", señaló Alberto Fernández al destacar el rol de los clubes de barrio.

En el cierre de la actividad en el sur del Conurbano y mientras se define la convocatoria a la Mesa Política del Frente de Todos, el presidente manifestó: "A los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".