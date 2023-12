Aguinaldo: qué hacer con el medio sueldo frente a los cambios que se avecinan

El medio aguinaldo de diciembre solía ser un incentivo ideal para completar los gastos que vienen de la mano de las Fiestas y del fin de año. Sin embargo, y sin contar los innumerables trabajadores que lo recibieron de manera adelantada, este año podría implicar una posibilidad de ahorro frente a un contexto incierto. En función de los discursos de estanflación anticipados por el presidente que asumirá el domingo, la idea de que cada peso cuenta no es solo una sensación.

Por este motivo, lo que antes se tomaba de una manera más despreocupada, hoy puede implicar lo contrario. Y, más que de ganar o de ahorrar, el objetivo principal pasa por no perder, así como por buscar opciones variadas para que los ingresos rindan hasta el último centavo. Mauro Formini, contador y asesor financiero, destacó que hay que tener claro cuál es el propio perfil como ahorrista o inversor. Es decir, si se es más o menos conservador.

En este marco, su primera recomendación -con la que coincidió Mercedes Fernández, licenciada en Administración y asesora financiara de emprendedores- es evitar o postergar las colocaciones en plazo fijo. No solo porque en tiempos convulsionados no se es aconsejable congelar la plata durante un mes sino porque todavía no está claro qué sucederá con las tasas que hoy están en 133% anual.

Para los más conservadores

La mirada de Fernández es que el anticipo de estanflación (estancamiento más inflación) de Javier Milei llevará a una mayor cautela por lo que lo ideal es evitar fondos de largo plazo e invertir en los de corto. Es decir, con pesos, en aquellos que se pueda tener disponibilidad inmediata del dinero como puede ser un money market (Mercado Pago, Naranja X o similar) en pesos.

Adelantar consumos es una de las alternativas que todavía vale

“Lo bueno es que el aguinaldo se cobra después del cambio de Gobierno y vamos a tener un primer panorama de lo que puede pasar”, expresó la especialista. En este sentido, agregó que en un contexto de alta inflación futura, lo más conveniente es adelantar consumos ya que será una manera de resguardarse y perder lo menos posible.

Hacia el largo plazo, su recomendación es ir al dólar debido a que –aunque no se sabe en qué valor quedará- suele ser una moneda de resguardo. Para Formini, los perfiles más conservadores también deberían ir al Mep hoy en S930. “No sabemos si está barato o caro, pero sí es un refugio, una cobertura ante la inflación y una idea de lo que puede ajustar el mismo dólar”, declaró el profesional.

También para los que prefieren no arriesgarse tanto, Formini recomendó las Obligaciones Negociables (ON) en dólares debido a que tienen buen rendimiento y están en un precio razonable. O sea que están accesibles, pagan en dólares y se puede acceder con pesos. Algunas de las ON de esta talla pueden ser YPF o Generación Mediterránea que tienen buenos rendimientos.

Ideas para perfiles más arriesgados

Los ahorristas que posean un aguinaldo un poco más abultado y que busquen incursionar en otro tipo de inversiones, tal vez de mayor riesgo, tienen la posibilidad de dolarizarse a través de los Cedears que son inversiones en compañías extranjeras que quedan fuera de los vaivenes de Argentina. “Son empresas de primera línea a nivel mundial y también es una forma de dolarizar los ahorros con pesos”, rescató Formini. Invertir en dólares con pesos es una de las opciones a tener en cuenta.

En un contexto de cambios en la economía en la que, entre otras, se mejorarán las tarifas de las compañías de servicios públicos por la quita de subsidios y se espera un repunte del agro, por un mejor dólar, también tienen potencial las empresas argentinas de estos rubros. “Las petroleras también pueden tener un buen horizonte hacia adelante”, subrayó Formini.

Así, se puede invertir en acciones de empresas como Pampa Energía, Central Puerto, Transportadora de Gas del Sur y del Norte y Molinos Agro; por mencionar algunas. Estas acciones son en pesos, pero si se posee un perfil más arriesgado son una opción debido a que han solido funcionar bien como cobertura tanto frente a la inflación como ala suba del dólar.

Por último, no se recomiendan por el momento los bonos soberanos ni los CER que se ajustan por inflación. Tampoco los dólar linked atados al valor oficial de la cotización. Más que nada porque, aunque a partir del lunes se pueden valorizar y se espera un salto en el dólar y en la inflación, son opciones que hoy no están baratas y, por tanto, no serían la opción más adecuada.