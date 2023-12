Natalio Mema adelantó qué medida económica será la que más perjudicará a Mendoza

Este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, especificó el "paquete de medidas de urgencia económica" que accionará el Gobierno de la Nación al mando de Javier Milei. Los anuncios serán aplicados mediante una serie de ajustes en distintos sectores con el fin de reducir el déficit fiscal. Mediante un discurso grabado que duró 17 minutos, recalcó que "estamos ante la peor herencia de nuestra historia" y afirmó que "siempre atacamos las consecuencias, y nunca el problema".

Estas nuevas medidas económicas tendrán un gran impacto a nivel nacional, y por ende, en Mendoza también. Natalio Mema, actual ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, dialogó con MDZ Radio 105.5 y analizó los anuncios que realizó Luis Caputo. En primera instancia: "Con respecto a lo fiscal, tenemos pocas precisiones todavía. Dijo el ministro de Economía que iban a eliminar casi todas las transferencias discrecionales a la provincia, pero no han dicho cuáles. Nosotros en ese punto tenemos pocas expectativas porque no tenemos prácticamente transferencias discrecionales, que son los aportes no retributivos del Tesoro Nacional".

Y agregó: "Por lo tanto, no tenemos el detalle de cuáles son esas transferencias, que son las que directamente van a dejar de existir, y tampoco tenemos el detalle de cómo van a presentar o si van a hacer o no un nuevo presupuesto para también ver nosotros las transferencias que nos corresponden de manera automática. Hay algunas que nos corresponden porque alguna ley con algún impuesto nos da directamente una partida específica para algún hecho puntual. Hay muchísimas cuestiones que están vinculadas a leyes que, desde lo fiscal, no tenemos ningún detalle".

Además, aclaró que "la coparticipación como tal está fuera de discusión, está atada a la recaudación, pero hay muchos otros impuestos que a su vez participan por fuera de la coparticipación, que son los impuestos que cobra el Estado nacional y que le envía a las provincias. Ahí es donde no tenemos los detalles de cómo impactarán las medidas. Hay otros impuestos que estaban dentro del presupuesto vigente y el que había mandado Sergio Massa, en su momento, al Congreso para el año que viene. No sabemos qué van a hacer desde el Gobierno Nacional con el presupuesto. Aparentemente reconducirían el que tenemos para el 2023".

El ministro de Gobierno sentenció que la medida que implica llevar el dólar a 800 pesos "es la que más va a afectar a Mendoza". Y argumentó que "el impacto va a ser muy fuerte en la provincia y va a afectarnos a todos los argentinos porque tenemos muchos gastos atados a costos en dólares y ahí es donde los gastos se van a disparar y no va a tener un correlato con los ingresos. Hay algunas de las medidas que se anunciaron que nosotros ya las venimos aplicando desde hace varios años, como la reducción de ministerios, de cargos políticos, el déficit cero el cual nosotros ya llevamos siete años gastando menos de lo que ingresa. Pero ahora con una merma en los ingresos y un impacto fuerte en los gastos, tenemos que ver cómo afrontamos esta nueva situación. Necesitamos ver el impacto que tendrán para ir midiendo día a día cómo impacta en nuestra recaudación y cómo afrontamos nuestras obligaciones como provincia".

Natalio Mema, nuevo ministro de Gobierno de Mendoza.

Entre las medidas económicas que anunció este martes el ministro Luis Caputo, advirtió que habrá una reducción en los subsidios de energía y transporte, Mema argumentó: "En materia de subsidios, yo creo que el más perjudicado finalmente será el área metropolitana de Buenos Aires. Eso no significa que a nosotros no nos afecte, nosotros contábamos con una partida nacional, al igual que el resto del país, en materia de subsidio de transporte, y que aparentemente no va a llegar. Pero el problema ahí se agrava con la devaluación, que creo que ese ha sido el mayor impacto de las medidas de las que se anunciaron ayer, y en el cuál obviamente la provincia va a tener muchísimos inconvenientes porque hay muchos gastos que tiene Mendoza que están vinculados directamente al valor del dólar".

El Gobierno de Mendoza se adelantó al paquete de medidas y tomó acción en temas esenciales: "Nosotros tuvimos una ventaja, tuvimos un buen diálogo en la Legislatura con la oposición y pudimos tener presupuesto para el año que viene, votado con la herramienta de tener la posibilidad de refinanciar las deudas. A su vez, tuvimos la aprobación para poder buscar financiamiento para algunas obras en particular. También tuvimos otra ventaja, que es que tuvimos esa conversación seria y razonable con los gremios, por lo tanto, logramos fijar una paritaria que seguramente no es la que esperaban, pero por lo menos pudimos ponernos de acuerdo".

"Esto nos da mucha previsibilidad y nos permite ser de las únicas provincias que aseguró el pago del aguinaldo y el cumplimiento de lo establecido en paritarias. Por lo tanto, lo que tenemos firmado lo vamos a cumplir. Entre las cosas que tenemos firmadas, está escrito que si los niveles inflacionarios se disparan muy por encima de lo que está acordado, nos tenemos que volver a sentar para discutir y analizar cómo impactan esas medidas en el resto el funcionamiento del Estado para ver qué margen tenemos de amortiguar esta inflación", concluyó el ministro Natalio Mema.

