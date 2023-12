En detalle: una por una, las medidas con gusto a poco de Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Toto Caputo, en un mensaje grabado, anunció las primeras medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. Tal como prometió durante toda la campaña el flamante presidente y como confirmó en su asunción presidencial, trabajarán en esta primera etapa de gobierno con un plan de fuerte reducción del déficit fiscal, calificado por el ministro como la "génesis del problema" económico de la Argentina.

Las diez medidas que con eje en el ajuste fiscal son:

1 - No se renovarán los contratos de empleados del Estado que cuenten con menos de un año de vigencia.

2 - Se decreta la suspensión de la pauta oficial a los medios de comunicación, que en total fueron en 2023 de unos US$ 34.000 millones. Aclaró que si no hay plata, no se pueden financiar medios con el único fin de adular al Estado.

Luis Toto Caputo. Captura de pantalla

3 - Tal como preanunció el vocero presidencial Adorni, hay una reducción importante del equipo de gobierno. Se baja de 18 a 9 ministerios y se reduce en un 50% la cantidad de secretarías de Estado. En total habrá un 34% menos de los cargos políticos.

4 - Se reducirán al mínimo de las transferencias discrecionales del Tesoro a las provincias. Aunque no se aclaró cuál sería el alcance de esta medida.

5 - El Estado no va a licitar más obra pública y va a dar de baja las licitadas que aún no arrancaron. El ministro calificó a la obra pública como el origen de la corrupción política. Señaló que desde ahora será tarea de los privados.

6 - Se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Aunque no mencionó el alcance de la medida, aclaró que se equiparará el costo del transporte entre el AMBA y las provincias.

7 - Continuarán los planes sociales estipulados en el Presupuesto 2023, pero se eliminarán los intermediarios que puedan existir.

8 - El dólar oficial pasará a costar $800 e irá acompañado por el aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y de un aumento de retenciones a exportaciones no agropecuarias.

9 - Se reemplazarán las SIRA por un sistema estadístico sin licencias previas. Por lo que ya no habrá necesidad de autorizaciones para importar.

10 - Para reducir el impacto de la inflación, se duplicarán los montos de la Asignación Universal por Hijo y habrá un aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.