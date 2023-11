Economía: la venda muy pegada que hay que sacar

Hay una falta de confianza en la economía actual. Pero está Javier Milei ante las perspectiva del dólar también pisado al igual que la inflación hace que él tome decisiones, tal vez drásticas, pero que serán de único remedio.

Posiblemente sea por momentos doloroso pero necesario para poder recuperarnos

El Licenciado Nicolás Soldatich dice que hay un ciclo tanto económico como político en donde convergen ambas curvas. Obviamente estuvimos o estamos en el sector negativo de la economía, y la perspectiva es que con el cambio político también haya un cambio en la curva de la economía y comience a ascender y subir en manera positiva. Entrando así la Argentina en su faceta positiva tanto económica como política.

El panorama actual, como ya se dijo repetitivamente es totalmente catastrófica al borde de la hiperinflación con una sociedad totalmente empobrecida. Entramos a una fase o un ciclo de cambio de un modelo político y económico, siendo así el ciclo totalmente diferente. Los economistas establecen que el margen de maniobra para la realización de un plan económico es poco.

Entramos a una fase o un ciclo de cambio de un modelo político y económico. Foto: MDZ.

Que las recetas son breves y escazas por la situación que vivimos

Crear una confianza para que el mercado comience a invertir es fundamental. Sobre eso ya hay señales. El lunes posterior a las elecciones las acciones de YPF habían subido cerca de un 40%. Esa fue una primera señal de confianza en lo que se viene. Las políticas económicas a implementar no pueden ser de a poquito o de profesional haragán. Por tal se debe hacer una política fuerte y bien activa. Siendo así, se debe de ajustar el déficit fiscal, devaluación con un programa de estabilización detrás para que no pasé lo sucedido con Sergio Massa que devaluó sin un plan económico y se diluyó dicha devaluación en pocos días producto de la inflación. Debe de acomodar los precios relativos. Todo esto es necesario y se tendrá una inflación de inercia y reprimida que hará que suba la misma de manera momentánea.

Es como un río de montaña que viene con mucha agua, la cual es muy difícil de controlar. Pero la manera de poder hacerlo es esa. Además, tiene que dar solución a la emisión monetaria, al endeudamiento público con los bonos de corto plazo emitidos por el

Tesoro que se hicieron para financiar el gasto corriente, luego el déficit cuasi fiscal que es el endeudamiento del Banco Central que a tomado deuda con los bancos públicos y ahí tendrá que ver como el nuevo Gobierno lo soluciona. Javier Milei por todas sus manifestaciones es lo que está haciendo. Es decir, quiere cortar el gasto público que es enorme y así gastar solo con lo que se obtiene de ingreso para no emitir mas de los debido.

Para hacer todo ese control del gasto público es necesario una espalda política

Espalda que por suerte se ha visto reflejado en las urnas, con una diferencia de casi el 12% y además ha sido el Presidente que mas votos ha obtenido. Además deberá negociar con los bloques políticos que no pertenecen a La Libertad Avanza, debe de contener la calle. Asunto que, algunos sectores que han quedado resentido por la baja repuesta en las elecciones y quieren hacer una batalla en las calles. No respetando así a la democracia que se ha expresado. No respetando si quiera a un Presidente que ni siquiera ha asumido. Cuando los intolerantes no son seguidos por no ser convincentes sus ideas o políticas a seguir, por lo

general asumen un papel violento sin medida.

Toda esta estabilización económica social debe ser en menos de dos años. Por dos razones una que se va tener nuevamente elecciones de medio término para elegir legisladores y por lo general ahí el Poder Ejecutivo se ve medido en su gestión. La otra razón, es que el Estado Argentino tiene vencimientos de bonos internacionales en el 2026 que restructuró el ex Ministro Guzmán, entre ellos los del FMI. Muchos de ellos son vencimientos de capital. Para eso tiene que tener un ahorro considerable de divisas para hacer esos pagos. En otras palabras, no solo debe tener que ajustar para controlar a la inflación y obtener equilibrio en los

precios relativos, sino que además tiene que tener una política de exportación muy fuerte para el ingreso de divisas para así además pagar las deudas internacionales.

En todo ese panorama, para la absorción de los empleados públicos que queden desempleados la actividad Industrial es la clave. Sector que no crece al menos once años. Siendo el único que puede absorber a los empleados que queden afuera del sector público. El único que puede dar empleo a semejante cantidad de personas. Para eso la política económica, las leyes laborales y los incentivos tributarios tienen que ser lo suficientemente atractiva para que el inversor se anime y se vea incentivado a la hora de invertir para que se dinamice y crezca este sector. Como se ve, hay esperanza, pero se sabe que para llegar a la cima de la montaña hay que pasar por raspones, caídas y lastimaduras y luego de todo ese esfuerzo y sudor se va a poder gozar de la vista que da ese lugar maravilloso.

Que es el progreso y una estabilidad para vivir mejor. Fabián Díaz Robledo.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado.