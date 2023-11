Cómo impacta la suba del dólar tarjeta en el precio de Netflix y otras plataformas

Pocos días quedan para que finalice la gestión de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo, pero antes de la retirada se dio a conocer una importante medida que afectará con dureza el costo de varios bienes y servicios. Es que, este jueves, la AFIP dio a conocer una resolución en la que se incrementa el costo para los consumos en dólares con tarjeta de débito y crédito, pagos online en divisas y consumos de servicios digitales o de streaming como Netflix.

Según se detalló. tanto para la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de US$ 200 mensuales) como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, la percepción del Impuesto a las Ganancias pasará de 45% a 100% sobre el valor del dólar oficial.



Además de Ganancias, continuará añadiéndose una percepción de 25% a cuenta del Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto PAÍS de 30%.



Esto implica que, a valores del cierre ayer, la cotización del denominado “dólar tarjeta” o “dólar ahorro” pasará de $744 a $948,6, un incremento del 27,5%, implicando un recargo del 155% sobre la cotización oficial.



Este aumento regirá para todas las operaciones efectuadas desde hoy, según aclara la resolución, y abarcará, entre otros gastos, a los servicios de streaming como Netflix y otras plataformas.



Entre los considerandos, se indica que este aumento se debe a “razones de administración tributaria y de equidad” que “tornan aconsejable” el aumento de las alícuotas de percepción.



En octubre último se unificaron los tipos de cambio para atesoramiento personal (“ahorro”) y el de gastos en el exterior de hasta US$ 299 (“tarjeta”) con aquel para gastos en el exterior superiores a US$ 300 (“Qatar”), sumándoles la percepción de Bienes Personales, la cual pasó de un 5% a un 25%.

Cómo impacta en Netflix y otras plataformas

Los servicios de streaming suelen ofrecer diferentes planes, cada uno con un valor diferencial. Su precio se conforma de esta forma: 8% Impuesto PAIS, más un 50% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Tras el incremento aplicado por la AFIP, el cálculo ahora pasa a ser: 8% Impuesto PAÍS, más 70% de percepción. Esto implica que su valor pase a ser de $650,59 (+16%).