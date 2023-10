Las razones por las que los depósitos privados en dólares no corren, van al trotecito

Si uno se guiara por lo que pasa diariamente a nivel local ya creería que a días de las elecciones presidenciales no quedó ni un dólar depositado en el sistema financiero de parte de empresas y familias. Sin embargo, la realidad es otra. Según los últimos datos disponibles del Banco Central (BCRA) el stock de depósitos privados en dólares (conocidos como argendólares desde los ’90) se mantiene en los 15.000 millones de dólares.

Parece que ni los resultados de las PASO, ni la guerrilla preelectoral de denuncias, audios y fotos, ni el caso “Chocolate”, ni el de Insaurralde, ni el Melcogate, ni el dólar a $1.000 hacen mella en el ánimo de los titulares de los argendólares. Y la verdad que le tiran con munición gruesa pero, así y todo, tras un drenaje lógico preelectoral el grueso de mantiene incólume.

Es cierto que registran una merma, en el año de más de 1.300 millones de dólares, lo que es apenas un 8,7% del total. Pero desde las PASO salieron poco más de 250 millones de dólares y en los últimos 30 días solo 2 millones. En lo que va de octubre crecen casi 70 millones de dólares. Las principales caídas se registraron en marzo y abril por un total de más de 1.000 millones de dólares, seguida por las de agosto que superaron los 530 millones.

El Banco Central, en el ojo de la tormenta por la caída de sus reservas internacionales.

De modo que apenas se ha ido una porción marginal del stock total. ¿Cómo puede ser? Cada día un escándalo político nuevo, datos económicos y financieros poco halagüeños, la herencia del próximo gobierno cada vez se deteriora aún más, la incertidumbre es total y, sin embargo, los argendólares, claves para el Banco Central, sobreviven.

¿Por qué son clave para el BCRA? Debido a que los encajes de estos depósitos son contabilizados dentro de las reservas brutas del ente monetario. De ahí los rumores y especulaciones con el uso de estos encajes por parte del Gobierno ante la falta de reservas netas, pero eso es otro tema. Lo cierto es que hoy el sistema financiero doméstico ostenta unos 15.000 millones de dólares en depósitos privados en dicha moneda.

¿Cómo se explica? ¿Son sordos estos ahorristas? ¿Sintonizan otro canal? ¿No vivieron otras crisis? ¿Son demasiado naif? Ni una cosa ni la otra.

Bancos sólidos

Para entender por qué no ha habido una corrida de los argendólares hay que detenerse en quiénes son sus titulares. Aproximadamente dos tercios del stock total pertenece a personas distribuidos en más de 14 millones de cuentas bancarias en dólares, tanto cajas de ahorro como depósitos a plazo fijo. Medio millón de estas cuentas tiene un saldo promedio mayor a los 3.000 dólares. ¿Qué hay con el resto? El otro tercio está en manos de empresas y sociedades, que incluyen también a fondos comunes de inversión y compañías de seguros.

Ahora bien, del stock total poco más de la mitad de los argendólares son por montos inferiores a los 100.000 dólares. Las colocaciones de hasta un millón de dólares son poco más del 20% y un 28% superan el millón de dólares.

Entonces, claramente las empresas y las sociedades reguladas como las aseguradoras o los fondos comunes pueden no disponer libremente de sus tenencias, pero el resto tiene en estas colocaciones, parte de su capital de trabajo ligado a operaciones de comercio exterior y no como mero instrumento financiero especulativo. En este segmento más de dos tercios están en manos de 700 sociedades. El sistema financiero total tiene depósitos en moneda dura por unos US$ 15.000 millones, distribuidos en 14 millones de cuentas.

Se tiene así que más del 60% de los tenedores de argendólares, en su mayoría individuos o familias, son cuentas con saldos promedio de 50.000 dólares. Hay casi medio millón de cuentas que tienen saldos promedio de entre 3.000 y 50.000 dólares lo que habla de lo atomizado que es el stock no corporativo. Unos pocos tienen depósitos de más de 500.000 dólares, son menos de 1.000 cuentas.

Entonces, las empresas y las sociedades reguladas, salvo algunas excepciones, no salieron a sacar sus argendólares del sistema, y tampoco los minoristas, también salvo algunas excepciones que se alarmaron ante el clima político y económico.

Pragmatismo con el dólar

Pero en realidad la mayor parte de los ahorristas de argendólares utiliza esta opción de inversión como un sucedáneo de una caja de seguridad. Se ahorran el costo y a cambio reciben un insignificante rendimiento anual. Por esta razón es que no se ven corridas en los argendólares. Se trata de gente que no quiere tener esos dólares en su casa y los deja en resguardo en el banco. Vale señalar que no hay tantas cajas de seguridad disponibles y además el creciente costo de mantenimiento conspira con los bajos montos promedio de los depósitos. Los inversores hacen números, pero por el momento los retiros de dólares son acotados.

Que se hayan ido casi un 9% del total de argendólares con todo lo que está pasando y se teme que pase en el futuro mediato no dista de lo visto en otras crisis. Por ejemplo, en la última presidencia de Cristina Kirchner, cuando impuso el cepo cambiario en 2011/12 las mayores salidas fueron de minoristas mientras que en la presidencia de Mauricio Macri tras el resultado de las PASO en 2019 fue muy similar, tanto en minoristas como corporativos.

En ambas ocasiones, en unos pocos meses se habían ido casi la mitad del stock existente, que en el caso de la del 2019 en diez meses se fue la mitad de los argendólares de minoristas y de corporativos, en cambio, en la de 2011, los minoristas sacaron la mitad de sus argendólares al cabo de 10 meses, mientras que los corporativos sacaron un 30% de sus argendólares en el mismo período.

Vale recordar que, en la peor jornada de la corrida de 2019, se fueron más de 1.000 millones de dólares. Hoy eso sería equivalente al 6,5% del stock total. Hoy el sistema de argendólares se mantiene en pie a pesar de todo. Los bancos tienen liquidez y apenas tienen prestados poco más de 3.000 millones de dólares a empresas exportadoras o que perciben divisas, así no hay descalce de monedas.