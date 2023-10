Plazo fijo, ¿sí o no? Esto conviene hacer con nuestros ahorros

En medio de un clima de incertidumbre, que se mantendrá – al menos – hasta las elecciones, la gran pregunta que surge es qué hacer con los ahorros. Con el dólar blue por las nubes y la imposibilidad un gran número de trabajadores de poder acceder al oficial, más las declaraciones “bomba” de Javier Milei sobre el peso argentino, la gente no sabe qué hacer.

Elena Alonso – también conocida en las redes como Elena Financiera – es influencer, economista, asesora y educadora financiera. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM dio algunos tips para los ahorristas.

En principio, adelantó que “se espera que el Banco Central anuncie una nueva taza del plazo fijo y puede ser que se vaya a unos 8, 9 puntos de lo que está”. Sin embargo, aconsejó: “Lo que vengo diciendo hace unos meses es que el plazo fijo no. ¿Qué hago con esos pesos? Uno de los principales consejos que se pueden dar hoy es, hacé algo que te de liquidez: vender y poder tener la plata rápido”.

Y aseguró: “Si bien vivimos en un país donde la moneda es el peso, la referencia nuestra es el dólar”.

“Uno de los escenarios posibles es que puede haber una dolarización; ¿Conviene estar solamente en un plazo fijo en pesos con una tasa del 120% anual? La realidad es que no, porque históricamente el dólar siempre le ha ganado al plazo fijo y la inflación”, explicó Alonso en Tardes de Frente.

Además, detalló: “El dólar oficial está en $365,50; el paralelo en el MEP hoy puedo comprar a $850; el blue está mucho más alto, si es que te venden. ¿Cuál es el tipo de cambio que tiene más posibilidad de crecimiento? El oficial, porque van a tener que ajustarlo. Entonces puedo ir a herramientas que estén atadas al dólar oficial; algún bono, una obligación negociable”.

En este sentido, remarcó que “hoy las vedettes para invertir son los Cedears y las obligaciones negociables. Los Cedears los puedo comprar de acá, con una cuenta en un bróker local, una cuenta que cotiza en Estados Unidos. Puedo comprar una acción de Apple, de Amazon, de la empresa que yo quiera, que cotice en Wallstreet y esté el Cedears acá, que tiene respaldo en el mercado. Compro un activo en pesos y está atado al dólar financiero: me salgo del riesgo de Argentina”.

“No es como el plazo fijo, no me asegura una tasa de interés. Hay opciones que me dan liquidez, que generan una tasa parecida a un plazo fijo como el Fondo Común de Inversión, pero hoy hay un movimiento bastante extraño en el mercado donde algunos rescates y suscripciones se han parado porque hay mucha incertidumbre”, sostuvo.

“Hay formas para tener el dinero dolarizado, que me generen un interés. Eso es lo que hay que lograr: estar dolarizados en un instrumento que podés entrar en pesos pero que a la vez me genere interés”, insistió. Y recordó que “no nos vamos a hacer millonarios con la bolsa: es cómo cuido esos ahorros que tengo”.

Respecto de los intereses que generan las billeteras virtuales, aconsejó: “Cobrás, ponelo en la billetera virtual hasta pagar los vencimientos, no pagues antes. Y empezás a ver esos rendimientos”.

