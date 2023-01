En un mercado estable, el BCRA sumó hoy US$ 3 millones a las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la primera jornada de la semana con compras netas por 3 millones de dólares, según datos de mercado cambiario difundidos este lunes.

Con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 163,732 millones, en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 53 millones y en el Rofex US$ 346 millones, este lunes se registró la "corrección más baja" del tipo de cambio mayorista para un inicio de semana desde la registrada el 26 de septiembre pasado.

En concreto, el dólar mayorista cerró a $ 179,89/180,09 por unidad, ochenta y cuatro centavos arriba del cierre del viernes pasado.

Este ajuste, de alguna manera compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad que tuvieron lugar el fin de semana.

En rigor, las operaciones en el mayorista comenzaron con una cotización de $180,20, que con el correr de las horas pasó a $180,10, cerrando la rueda a $180,09.

El resultado del lunes continúa de alguna manera la jornada del viernes, en la que el resultado cambiario intradía se mantuvo neutro, acumulando en toda la semana compras por un valor relativamente bajo, de US$ 61 millones.

La clave para entender ese comportamiento es la culminación del segunda versión del dólar soja que trepó a US$ 3.155 millones liquidados, por encima incluso de las expectativas del Gobierno, pero también "deprimiendo" las liquidaciones de los días posteriores, tras esa "zanahoria" de un dólar diferencial a $230 por unidad.