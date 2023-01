Por qué la decisión de Sergio Massa no resuelve los problemas reales

El día miércoles, el ministro de economía Sergio Massa anunció que se llevará a cabo un proceso de recompra de la deuda argentina, el esquema presentado incluye la compra de bonos por $1.000 millones de dólares. Ante esta iniciativa inesperada, MDZ Radio dialogó con el economista Eduardo Jacobs sobre la realidad económica del país y el trasfondo de dicho anuncio.

"El ministro es experto en hacernos hablar de temas que no son trascendentes, como el de comprar bonos que vencen dentro de seis años, cuando no se le da dólares a las empresas para comprar insumos urgentemente para poder sostener la producción. El objetivo es generar una expectativa que no corresponde con los hechos. Se dice que se esta mejorando un un perfil de deuda de dólares, cuando vos no tenés ni un dólar. Argentina esta en un problema en cuanto a la inflación, tenemos un cepo inmanejable, y ahora tenemos este nuevo dato, donde se debe analizar el repartimiento de deuda", comenzó explicando el economista.

En este sentido el especialista argumentó que el contexto y las decisiones políticas no deja "bien parada" a la Argentina, debido al juicio que se quiere llevar a cabo a la Corte Suprema, que genera "una inseguridad jurídica colosal"; además destacó que esta iniciativa, no esta vista como algo positivo en el exterior. "Esto sumado a que se quieren convocar a tres autoridades autócratas como a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a una reunión. También esta afectando que no se pueda exportar, que incide en el nivel de producción y trae problemas de abastecimientos e insumos importados", agregó.

Jacobs destacó que el actual ministro de economía logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de Martín Guzmán, pero advirtió que la falta de un proyecto a mediano plazo y de un plan de estabilización, generan que estemos teniendo un "descontrol".

Con respecto a la emisión, uno de los puntos críticos del Gobierno, el especialista indicó que a pesar de que no debería ser así, "hay más emisión, y buena parte del financiamiento que se va consiguiendo tiene que ver con eso. En la medida que la inflación se desacelere la situación será mucho peor, ya que se viene licuando el gasto público, si la primera deja de crecer nosotros nos beneficiamos, pero desde el punto de vista del financiamiento se complica" .

Finalmente, Jacobs advirtió que hay tiempo de mantener la situación sin que todo "explote". "Si vos cada dos meses vas por mil millones, la deuda subirá menos, pero no es una situación que cambie. Se tiene que pensar que no se esta pudiendo comprar dólares debido a que la exportación es mínima con un tipo de cambio de $180 y el título que se compra ahora vence dentro de seis años. Es una avivada, dicen que están recomprando deuda y la han acelerado al doble del ritmo que cuando estaba Mauricio Macri", cerró.