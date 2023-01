Las repecursiones del anuncio de Massa: dólar, bonos y tsunami de críticas

El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de recompra de bonos de deuda por US$ 1.000 millones, tuvo efectos inmediatos en la cotización del dólar y los bonos argentinos, aunque aún queda por ver como reaccionarán los mercados en los próximos días y sobre todo, si esta acción, que promete ser una de muchas, tendrá impacto real sobre los precios de estos activos más allá de reacciones coyunturales y sobre la economía real.

El ministro confirmó por Twitter, de todos modos, que "este es un primer paso en la compra de deuda extranjera, pero es un paso más en nuestra estrategia de administración de pasivos. Por lo que en los próximos meses llevaremos adelante otras medidas como esta e invitaremos al sector privado a acompañar al Estado en este trabajo".

En la primera ronda post anuncio el dólar blue se mantuvo estable en $378. Aunque al principio de la jornada había bajado $4, luego recupero algo de aliento.

Los bonos Globales de la Argentina que se operan en Wall Street tuvieron un fuerte repunte en las primeras horas, de hasta 11% por la mañana, pero por la tarde recortaron la ganancia a un 7%. El riesgo país, por su parte, bajó 109 puntos básicos hasta 1774 puntos.

La medida que estuvo, fundamentalmente, destinada a aplacar el avance de la divisa estadounidense que se disparó $30 en lo que va de 2022, parece haber conseguido su objetivo. Por un lado con un golpe de efecto de confianza, y por otro al haber interferido en el mercado de dólar MEP.

Pero tiene además algunos objetivos adicionales. En primer lugar como una oportunidad a causa de los precios relativamente bajos de los bonos y en segundo para profundizar la baja del riesgo país que en las últimas semanas veía registrándose luego de los sucesivos cumplimientos del programa que el país firmó con el FMI.

Disparen contra Massa

Uno de los que puso en duda el objetivo central de estabilizar el dólar fue el economista Fausto Spotorno. En declaraciones a Télam, señaló que aunque "la medida fue positiva, ya que de esta forma están comprando deuda a un tercio de su valor", la capacidad de contener los dólares financieros "son muy de corto plazo".





Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, puso el foco en el 2023. Como se trata de “año electoral están tratando de armar un mecanismo que el FMI pueda aceptar que les genere la capacidad de intervenir en el precio de los bonos y contener las brechas cambiarias”.

Es la misma lectura que realizó Dario Epstein. En su cuenta de Twitter señaló que "Massa aumenta el poder de fuego para intervenir el dolar MEP (Bolsa) y el dólar CCL (Contadocon liquidación), vía compra de bonos", ya que "desde el BCRA estaban limitados por el FMI".

Mauro Mazza, analista de Bullmarketbrokers, dijo por su parte que ahora el Banco Central "va a transparentar intervenciones" en el mercado cambiario, sin recurrir a terceros aliados como la Anses, y en la medida deseada para lograr impacto en el mercado cambiario.

Desde la agencia Bloomberg se preguntaron por qué motivo el ministro no aprovechó para apuntalar la moneda local o devolver parte del dinero que debe al FMI, en vez de aprovechar la ventana de oportunidad que dan los bonos baratos y qué pasará con los bonos locales que están a punto de vencer y nadie tiene certezas de que se vaya a cumplir.

El ex ministro de Economia, Alfonso Prat Gay, por su parte, disparó contra los motivos que el ministro tuvo para realizar el anuncio. En su cuenta de Twitter dijo ,"no se entiende. ¿Acaso los pocos dólares de las reservas no eran 'para la producción'? ¿Resulta que ahora son para 'mejorar el riesgo país y los vencimientos de 2029/30?' ¡Faltan 7 años para pagarlos! Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente".

En tanto, la reciente incorporación del gobierno de la Ciudad, Martín Redrado, apuntó contra el cortoplacismo de la medida. "La medida de recompra de deuda es una reacción que corre detras del dólar, y una apuesta limitada en su monto. Falta el plan integral por sobre las medidas parciales".

Desde el ala liberal, Agustín Etchebarne, director general de Libertad y Progreso, matizó su crítica. "Es bueno recomprar deuda que está con fuerte descuento. Pero para poder hacerlo tenés que tener superávit fiscal, no solo primario, sino total. O bien vender activos del Estado por licitación permitiendo que se pague con bonos. El anuncio de Massa es artilugio pasajero".

Críticas aliadas

Desde el ala crítica del kirchnerismo, también salieron a pegarle duro a Massa. El economista Claudio Lozano tildó de "operación de cosmética financiera con efectos de cortísimo plazo" a la medida.

La ultra K Alicia Castro, acusó al ministro de "comprar bonos basura a sus amigos" y disparó, "esto no mejora las cuentas publicas, no baja la inflación ni mejorará la empobrecida calidad de vida de lxs argentinxs".