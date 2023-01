Mayoristas dicen que Precios Justos "funciona como una referencia”

En medio del revuelo causado por los posibles controles al programa Precios Justos por parte del sindicato de Camioneros o beneficiarios de planes sociales, en Mendoza no se observan en líneas generales faltantes de estos productos. Algo que sí sucedía hace tiempo con Precios Cuidados debido a que las diferencias de valores eran mayores.

Se trata de un programa al que han adherido de manera explícita las grandes cadenas de supermercados, al que los negocios locales o más pequeños han adherido de manera ad hoc. Es decir que acatan las listas ofrecidas sin haber firmado el compromiso de referencia.

Rubén David, dueño del mayorista Oscar David, aseguró que en la actualidad los Precios Justos funcionan como una referencia en un contexto inflacionario en el que, por momentos, se pierde el verdadero valor de las cosas.

Así, por caso, las gaseosas de pomelo no son muy consumidas pero tienen un valor aproximado de $300 en Precios Justos. Entonces, el consumidor pensará dos veces antes de pagar el doble una cola; por más primera marca que sea.

Sucede que, en el medio, hay productos más económicos que los que ofrecen desde el programa o, tal vez, un poco más caros pero con mayor calidad. En este punto, los consumidores que pueden muchas veces prefieren pagar la diferencia ya que a veces es de cinco, diez o veinte pesos.

Por otro lado, la oferta de productos de Precios Justos –según la mirada de David- está muy atada no solo al consumo de Buenos Aires sino también a su logística que no siempre se acerca a lo que sucede en las provincias. “Es un acuerdo que se logró en Buenos Aires, pero tal vez en el interior se accede a la mitad de los 1.300 productos del programa. O porque la gente no los conoce ni consume o porque la distribución tiene una lógica diferente y no llegan”, aseguró David.

El control de camioneros

Esta semana el programa Precios Justos fue noticia por los supuestos controles que haría camioneros en los supermercados; algo que luego fue desmentido y sobre lo cual en la actualidad no hay claridad.

Al respecto, desde la Cámara de Supermercados de Argentina, Ricardo Zorzón, aseguró que “nunca estuvieron de acuerdo con dichos controles”. Y agregó que “nuestro objetivo es vender mercadería y no guardar” por lo que este tipo de medidas solo suman complicaciones a los comerciantes y no le aportan nada a los consumidores

La escasez de aceite

Lo que suele estar en falta dentro del programa de Precios Justos es el aceite de girasol ya que aquí si existe mucha diferencia de valores entre el que aquí se incluye y el resto. Por caso, el de Precios Justos cuesta cerca de $400 y los otros pueden superar los $700.

Esta diferencia se debe, según Rubén David, a que parte de ese aceite está dentro de un fideicomiso con costos subsidiados. Sin embargo, el mismo tiene un cupo y el que queda fuera del mismo es más caro. Este producto, por otra parte, ya ha comenzado a escasear producto de la sequía existente.

“Con la gran diferencia de precio, quienes consumen al por mayor para negocios hoy se llevan la botella de 900 ml o de litro y medio ya que es más económico que comprar el bidón de cinco litros que solía ser más barato”, detalló David.